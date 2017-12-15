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Esportes

Paulinho Zanin conquista tríplice coroa no motociclismo

Com a conquista, atleta põe Aquidauana, mais uma vez, no pódio

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/12/2017 às 14:00

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O atleta aquidauanense Paulo Zanin Filho, o Paulinho Zanin, conquistou a tríplice coroa inédita em sua carreira, sendo pentacampeão de Motocross, campeão de Velocross e campeão de Cross Country.

O último título chegou no dia 10 de dezembro, com o Campeonato Estadual de Motocross Nacional MXN 2017, que teve sua última etapa realizada em Rochedo. 


Na categoria mais rápida da competição, somente para motos importadas, quem garantiu o título de campeão foi o "nosso" piloto, que fechou o campeonato somando 85 pontos, ficando a frente do piloto Roberto Carvalho (Pangaré) da cidade de Campo Grande que somou 78 pontos e ficou com o vice. 

O Estadual de MXN 2017 teve a realização do Enduro Moto Clube (Edgar e Ricardinho), contou com a supervisão da Federação de Motociclistas de Mato Grosso do Sul (FEMEMS) e com a divulgação do portal MS Off-Road.

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