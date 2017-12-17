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Futebol

Jogo das Estrelas é atração deste domingo em Aquidauana

Evento, realizado sempre na época das festas de fim de ano, está em sua 7ª edição

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/12/2017 às 12:07

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O Jogo das Estrelas, evento sempre realizado na época das festas de fim de ano, realiza a sua 7ª edição neste domingo, no 'Campo do Baixadão', localizado no Bairro Guanandy.

O organizador da 'festa', Ewerton Barbosa Estadulho, falou na manhã deste domingo (17) com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" sobre a idealização do projeto. "Tudo começou com uma ideia que tive com um amigo Eduardo do Carmo, quando resolvemos fazer um negócio que acabou sobrando mais pra mim e, como ele mudou de cidade, eu comecei a tocar sozinho", explicou.

A respeito da seleção dos atletas, ele informou que a escolha é feita por ele. "Quem escolhe os participantes sou eu, mas sempre tem alguém que lembra de algum amigo nosso, que eu mesmo não lembro, a gente vai e inclui. Mas analisamos, principalmente, a índole, se o cara sabe diferenciar uma festa de um jogo de verdade. Os critérios são esses", disse.

Festa

Após a partida de futebol, Ewerton promove uma festa entre os seus amigos e participantes do evento. "O propósito é, realmente, a festa. O futebol é o início, porque ninguém aqui está pra disputar nada, só pra se divertir. Depois daqui é uma festa que dura 12 horas e, quem perde o jogo, serve a cerveja para todos os outros, por 02h30", finalizou.

A confraternização, neste ano, será realizada no Espaço Fitness, em Anastácio.

O evento foi patrocinado por parceiros, amigos e familiares Joel Jacques (Forte Aliança), Nelson Beloto (Center Boi), Minas Farma (Nelson e Daniel Estadulho), Bulichos (Glaudison Araújo [Gaio]), Maninhas (Manoel Aquino), Central Pantaneira (Rodinei Estadulho), Aguinaldo Estadulho, Odilon Ribeiro, Optícas Anastácio e Aquidauana (Zequinha), Clarita e Ewerton (Amarelinho).

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