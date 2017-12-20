Rafael Girotto conquista primeiro troféu como dirigente da Federação de Canoagem

Esportes
Prêmio foi de 'Federação Destaque de 2017'
O atleta aquidauanense Rafael Girotto conquistou recentemente o seu primeiro troféu como dirigente da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, com o prêmio de Federação Destaque de 2017, dado pelo Governo do Estado, através da Fundesporte.
Publicamente, ele agradeceu ao trabalho desempenhado nesse ano por toda a equipe de trabalho que compõe a Federação, que resultou nessa premiação. "Tudo isso foi graças a vocês. Espero que em 2018 possamos continuar a fazer um bom trabalho e difundir o nosso lindo esporte", pontuou.
Para a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o dirigente falou um pouco sobre suas expectativas. "Quando eu decidi assumir a Federação, apesar de ainda ser atleta, foi principalmente para tentar popularizar a nossa modalidade e trazer a visão do atleta como dirigente, porque eu achava que faltava um pouco disso. Então, eu achei que, por bem, seria legal essa posição, de ouvir o 'outro lado', mas em momento algum pensei que ganharia um prêmio. Só queríamos potencializar o nosso esporte", disse.
Ele ainda explicou sobre algumas realizações deste ano. "No Estadual deste ano, já colocamos etapas em Sonora, fizemos evento em Três Lagoas... São lugares excelentes para a prática esportiva, mas nunca tinham sido aproveitados para esta finalidade. Conseguimos voltar com a etapa em Bonito, que estava de lado há 20 anos, sendo que lá já tinha sido referência nacional... Estamos aproveitando melhor os nossos municípios com potencial", finalizou.
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