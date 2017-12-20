Seduc enfrenta o CENA pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol

Futebol
Primeira partida da final acontece nesta quarta-feira (20)
A equipe Sub-17 do Seduc enfrenta, na tarde desta quarta-feira (20), a partir de 16h, o CENA (Clube Esportivo Nova Andradina), pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol.
O técnico da equipe, Branco, conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou sobre as expectativas da partida. "As expectativas são as melhores possíveis. O time está focado, jogando em casa e está defendendo o tricampeonato. Se vencermos hoje e conseguirmos um bom resultado na próxima partida, teremos o feito histórico do tetracampeonato consecutivo", explicou.
O presidente do Seduc, Wilson Santana, disse estar ansioso pelo resultado. "O que mais nos define, hoje, é a ansiedade. Nossa equipe ficou 80 dias só treinando e, nas duas últimas partidas contra o Comercial, conseguimos um bom ritmo de jogo. Acredito que estamos entrando nessa partida com coisas a nosso favor, como a nossa preparação e a nossa torcida, que deverá lotar a casa nesta tarde para acompanhar o jogo", disse.
A equipe do Seduc vai a campo no Estádio Noroeste com:
12. João Victor;
13. Gutierrez;
2. Cardoso;
3. Ivgner;
4. Vinícius;
5. Jonathan;
6. Matheus.
7. Emanuel;
8. Bruno Chaves;
10. Luciano;
11. Alex.
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