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Futebol

Seduc enfrenta o CENA pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol

Primeira partida da final acontece nesta quarta-feira (20)

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 16:48

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A equipe Sub-17 do Seduc enfrenta, na tarde desta quarta-feira (20), a partir de 16h, o CENA (Clube Esportivo Nova Andradina), pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. 

O técnico da equipe, Branco, conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou sobre as expectativas da partida. "As expectativas são as melhores possíveis. O time está focado, jogando em casa e está defendendo o tricampeonato. Se vencermos hoje e conseguirmos um bom resultado na próxima partida, teremos o feito histórico do tetracampeonato consecutivo", explicou.

O presidente do Seduc, Wilson Santana, disse estar ansioso pelo resultado. "O que mais nos define, hoje, é a ansiedade. Nossa equipe ficou 80 dias só treinando e, nas duas últimas partidas contra o Comercial, conseguimos um bom ritmo de jogo. Acredito que estamos entrando nessa partida com coisas a nosso favor, como a nossa preparação e a nossa torcida, que deverá lotar a casa nesta tarde para acompanhar o jogo", disse.

A equipe do Seduc vai a campo no Estádio Noroeste com: 

12. João Victor;

13. Gutierrez;

2. Cardoso;

3. Ivgner;

4. Vinícius;

5. Jonathan;

6. Matheus.

7. Emanuel;

8. Bruno Chaves;

10. Luciano;

11. Alex.

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