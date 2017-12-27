‘Eu nasci de novo, diz professor de MS que vai correr a São Silvestre após transplante de medula óssea

“Chegou o dia de celebrar a vida”. Essa é uma das frases de agradecimento do professor de biologia Carlos Alberto Rezende, que recebeu transplante de medula óssea a 13 meses e após preparação vai correr sua primeira São Silvestre, em São Paulo. Com chance de 1 em 100 mil para encontrar um doador 100% compatível, Carlão, como é conhecido, acredita ter nascido de novo.

O professor se recupera de um transplante de medula óssea após ser diagnosticado com aplasia medular, doença que interfere na produção das células do sangue, que são reduzidas ou simplesmente eliminadas.

Em conversa exclusiva ao Jornal O Pantaneiro, Carlão, que atualmente é presidente do Instituto Sangue Bom, conta que aprendeu a amar as coisas simples da vida, diante da necessidade de depender de um gesto solidário de alguém. O professor ressaltou a gratidão em, atualmente, poder ajudar outras pessoas.

“Aprendi com a adversidade do transplante, com a adversidade de necessitar de um gesto solidário de alguém, a amar intensamente a vida, a valorizar coisas simples, como bom dia, por favor e obrigada de forma intensa. Agradeço por estar vivo, agradeço minha família e amigos, minha companheira Tatiana, pela possibilidade de ter um Instituto e trabalhar em prol daqueles que necessitam de transplante, pois é a minha forma de agradecer enquanto transplantado que sou. Pois a possibilidade era uma e cem mil, eu nasci de novo e tenho que retribuir esse gesto”, disse.

A preparação física foi liberada pela equipe médico e começou no mês de março de 2017. Todo o treinamento foi acompanhado por um grupo voluntário de amigos, entre eles fisioterapeuta, educador físico, médico e nutricionista.

O professor relembrou duas ações realizadas em Aquidauana para divulgar a importância da doação de sangue e medula óssea e, antes de finalizar, pediu para que todos possam acreditar na vida.

“Muito obrigada a família O Pantaneiro pelo apoio nas ações em Aquidauana. Acreditem na vida, pratiquem atividade física orientada. Que todos tenham um 2018 maravilhoso, que seja fraterno e solidário”, finalizou.