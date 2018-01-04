LEC vai alugar Arthur Marinho para o Corumbaense por R$ 10 mil

Após mais de três horas de reunião, realizada na noite dessa quarta-feira, 3 de janeiro, a Liga de Esportes de Corumbá (LEC) e o Corumbaense Futebol Clube finalmente chegaram a um acordo sobre a utilização do estádio Arthur Marinho.

Depois de muita conversa, onde também participaram o procurador-geral da Prefeitura, José Luiz de Aquino Amorim, e o presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Alfredo Zamlutti Júnior, o presidente da LEC, Leôncio Ribeiro Raldes, e o presidente do Carijó da Avenida, Bosco Delgado, chegaram a um consenso sobre a principal praça esportiva da região.

Ficou decidido que o Corumbaense vai alugar o estádio por R$ 10 mil por mês. Além disso, a LEC vai poder explorar o bar durante todas as partidas disputadas ali ao longo de 2018. Em contrapartida, o Corumbaense poderá utilizar o espaço para treinamento do time, além de pode subalugar para shows e eventos culturais.

O primeiro desafio do Carijó da Avenida é já no próximo dia 21, quando a equipe enfrenta o Ceilândia, do Distrito Federal, pela Copa Verde. A diretoria da LEC garantiu que o estádio terá totais condições de receber a partida. Bosco Delgado, por sua vez, assegurou que o clube providenciou todos os laudos necessários para que o Arthur Marinho possa sediar jogos em 2018.

Apesar do acerto entre LEC e Corumbaense, a Prefeitura continua sem poder investir na ampliação e modernização do estádio. Isso só seria possível se o Arthur Marinho fosse cedido ao Município, o que não deve ocorrer neste momento. O prefeito Marcelo Iunes ficou satisfeito com o fim do impasse envolvendo a estádio.

“O Corumbaense não poderia jogar em outra cidade do Estado. Nosso povo é apaixonado pelo futebol. Ele faz parte da nossa cultura e da nossa história. Fico feliz que a população de Corumbá vai poder acompanhar o time aqui e continuamos buscando alternativas para ampliar a capacidade e dar mais conforto aos torcedores”, afirmou.

Marcelo lembrou ainda que a Prefeitura é um dos principais parceiros do Corumbaense. "Os vereadores aprovaram uma emenda no Orçamento do Município e eu sancionei para dar maior aporte ao clube para disputar as quatro competições ao longo de 2018".