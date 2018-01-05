Corumbaense é derrotado pelo Corinthians na estreia da Copa São Paulo

Futebol
Time de Mato Grosso do Sul perdeu de 3 a 0 para os paulistas
O Corinthians cumpriu seu papel de um dos favoritos ao título e estreou com vitória na Copa São Paulo de Juniores. Maior campeão da história do torneio, com dez títulos, o Timão bateu sem sustos o Corumbaense-MS por 3 a 0, na última quinta-feira (04), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como esperado, o Corinthians controlou todo o primeiro tempo diante de um adversário extremamente defensivo. Faltou apenas o Timão aproveitar melhor as muitas oportunidades de gol criadas. Vitinho, cara a cara com o goleiro, e Fabrício Oya, na trave, tiveram as melhores chances. A vantagem no placar veio somente aos 36 minutos, com o zagueiro João marcando de cabeça.
Não foi diferente na etapa final. Logo no primeiro minuto, Rafael Bilu acertou a trave, e o Corinthians continuou perdendo gols. Nitidamente cansado, o Corumbaense deu mais espaços ao Timão. Aos 18 minutos, dois depois de entrar, William fez o segundo após falha do zagueiro Jair na área.
A equipe de Mato Grosso do Sul quase descontou, aos 28, com Rafinha. João salvou quase em cima da linha. Mas foi o Timão quem marcou. Carlos Augusto, de cabeça, fez o terceiro, aos 34.
Como goleou o Pinheiro-MA por 6 a 1, a Ferroviária-SP lidera o Grupo 17 no saldo de gols. O Corinthians aparece em segundo, com os mesmos três pontos, e agora enfrenta os maranhenses, domingo, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, o Corumbaense pega a equipe de Araraquara, às 14h (horário de Brasília).
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