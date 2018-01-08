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Jogo de abertura do Estadual 2018 de Futebol será em Corumbá, no dia 17

O atual campeão Corumbaense Futebol Clube vai enfrentar o Operário de Dourados

Renan Nucci

Publicado em 08/01/2018 às 15:29

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A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) confirmou que o jogo que abertura do Campeonato Estadual 2018 será em Corumbá. No dia 17 de janeiro, uma quarta-feira, o atual campeão Corumbaense Futebol Clube vai enfrentar o Operário de Dourados no estádio Arthur Marinho.

 

Segundo o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário de Oliveira, a partida acontece às 20h45 e será transmitida ao vivo para todo Estado pela TV Morena. Com a alteração, o jogo entre Operário AC x Águia Negra foi mudado do dia 17 para o dia 24 janeiro.

 

A primeira rodada ainda marca União/ABC x Operário, Comercial x Costa Rica e Urso x Sete de Setembro, cujas datas ainda não foram definidas. A tabela completa do Campeonato Estadual 2018 deve ser publicada no site oficial da FFMS em breve.

 

A Prefeitura de Corumbá é o principal parceiro do Corumbaense para as disputas de 2018. A Câmara solicitou e o prefeito Marcelo Iunes acatou um importante incremente financeiro para o clube poder participar do Estadual, da Copa do Brasil, da Copa Verde e da Série D do Campeonato Brasileiro.

 

Quanto ao estádio Arthur Marinho, a Liga de Esportes de Corumbá (LEC) garantiu durante a última reunião entre entidade e clube, realizada na sexta-feira, dia 5, que o local estará em totais condições para receber o time, a imprensa e os torcedores do Carijó da Avenida. 

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