Copa Funec de Futebol Júnior chega à fase semifinal no Bairro Universitário

Corumbá
Promovida pela Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá, a Copa Funec de Futebol Júnior chega à fase semifinal. Disputada no campo do bairro Universitário a competição reúne atletas das categorias Pré-mirim, Mirim e Infanto.
No Pré-mirim, o Irmã Régula venceu o Projeto Dom Bosco por 2 a 1. Em seguida, ainda pela mesma categoria, o Universitário bateu o Projeto B-13 B por 3 a 1. Na Mirim, o Universitário fez 5 a 1 no Irmã Régula, enquanto o Alta Floresta venceu o Nova Aliança por 6 a 2.
No Infanto, o Universitário derrotou o Projeto Dom Bosco por 5 a 1, enquanto o Irmã Régula fez 6 a 2 no Projeto B 13 B. As partidas de volta acontecem no próximo sábado, dia 20, quando serão definidos os finalistas da competição.
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