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UFMS e FFMS

Estádio Morenão será liberado para Campeonato Estadual de 2018

Para o torneio, serão liberados 10 mil lugares, a mesma capacidade do ano passado

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/01/2018 às 09:20

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Foi assinado na tarde da última segunda-feira (15), o Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) para liberação do Estádio Pedro Pedrossian para realização do Campeonato Sul–Mato–Grossense de Futebol.

O termo assinado pelo Reitor da UFMS, professor Marcelo Turine, e pelo presidente da FFMS, Francisco Cezário de Oliveira, garante a manutenção do Morenão, adequando sua estrutura, para atender aos requisitos técnicos da Portaria Nº 290/2015 do Ministério dos Esportes e as exigências do 1º Grupamento/CBM/MS e demais autoridades públicas.

De acordo com o Reitor, o Morenão é um patrimônio cultural e esportivo da sociedade sul-mato-grossense que, com a parceria da FFMS, pode ser reaberto para receber as famílias.

“Nossa parceria com FFMS é muito importante porque permite a liberação do Estádio para uso. Sem o acordo, a UFMS, em vista da diminuição de recursos, não seria capaz de assegurar plenamente a manutenção desse grande equipamento esportivo. Portanto, o Acordo de Cooperação firma uma gestão compartilhada que novamente proporcionará a abertura do Estádio ao público”, comentou Turine.

O presidente da FFMS também frisou a importância da parceria com a UFMS e explicou que o Acordo assegura a manutenção das obras que foram feitas para realização do Campeonato do ano passado, “faremos a manutenção daquilo que foi utilizado no Campeonato de 2017 e se deteriorou com o uso ou tempo.  Manutenção na parte elétrica, na estrutura, nas placas de sinalização”, pontou Cesário.

Para o Campeonato Estadual de 2018, serão liberados 10 mil lugares, a mesma capacidade do ano passado.

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