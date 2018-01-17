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Estadual 2018

Corumbaense estreia no Estadual 2018 nesta quarta-feira, no Arthur Marinho

Atual campeão Sul-Mato-Grossense, o Corumbaense está no grupo B juntamente com o Operário douradense, Águia Negra, Urso e Sete de Setembro

Renan Nucci

Publicado em 17/01/2018 às 15:14

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O Corumbaense Futebol Clube estreia nesta quarta-feira, 17 de janeiro, no Campeonato Estadual de Futebol 2018. A partida contra o Operário de Dourados começa às 20h45 no estádio Arthur Marinho, com transmissão ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul pela TV Morena.

Os ingressos para a partida desta noite podem ser adquiridos antecipadamente na Farmácia, Nova Corumbá, na sede do clube, na Polpa Norte e nas bilheterias no estádio Arthur Marinho. A arquibancada descoberta custa R$ 10 e a coberta R$ 20. Idosos (acima de 60 anos), estudantes e portadores de deficiência que apresentarem a documentação de acordo com a Lei nº 12.933, terão direito a meia-entrada.

Já quem optou por adquirir o plano "Sócio Torcedor" deve retirar suas pulseiras na secretaria do Corumbaense Futebol Clube. Para esses torcedores o portão de acesso ao estádio Arthur Marinho será pela rua 13 de Junho. A Prefeitura de Corumbá é parceria com Carijó da Avenida durante todas as competições deste ano.

Além do Estadual, o alvinegro pantaneiro também disputa a Copa Verde – o primeiro jogo contra o Ceilândia, do Distrito Federal, será neste domingo, 21, no Arthur Marinho, às 17 horas –, a Copa do Brasil – o Corumbaense recebe o ASA de Arapiraca na próxima quarta-feira, 24, também no Arthur Marinho –, e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Estadual

Atual campeão Sul-Mato-Grossense, o Corumbaense está no grupo B juntamente com o Operário douradense, Águia Negra, Urso e Sete de Setembro. Na primeira fase os times jogam entre si em partidas de ida e volta. Os quatro primeiros colocados se classificam para a fase de quartas-de-final.

Para o confronto desta quarta-feira, o árbitro será Paulo Henriques Vollkopf. Ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Ygor Soares de Arruda. Wilton Silva de Amorim será o quatro árbitro e Manoel Paixão o analista de arbitragem.

Elenco

Para esta temporada, o técnico Douglas Ricardo terá à disposição um elenco com 25 atletas. Os goleiros são Guilherme, Victor e Carlão. Neto e Robinho são os laterais direitos e Valdinei e Salomão os laterais esquerdos. Rodrigo, Augusto, Gustavo e Jaime são os zagueiros, com Amorim, Eduardo Arroz, Igor Pimentel e Mutuca os volantes. Na parte ofensiva, o Carijó tem Da Matta, William e Elivélton como meias, além de Geraldo, Guilherme, Everton Tiziu, Fagner, Agnaldo, Romarinho e Tuia como atacantes. 

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