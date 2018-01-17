Estadual 2018 começa com duas partidas nesta quarta-feira

Duas partidas movimentarão a rodada de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018. As duas partidas são válidas pelo grupo B da competição que ainda tem o Águia Negra que folga na rodada. Nesta quarta-feira(17) às 20h45, o Corumbaense recebe o Operário-DD no Arthur Marinho e na quinta-feira(18), o Sete de Setembro recebe o Urso no Douradão às 20h10.

No confronto que marca o encontro dos campeões das Séries A e B de 2017, o carijó da avenida tenta acabar com um tabu. O time nunca venceu o tigre. Em dois jogos na história, uma vitória do Operário-DD e um empate. O jogo terá arbitragem de Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Moacir da Silva Soares. João Gilberto Fidías será o 4º árbitro.

Já no jogo em Dourados, o Sete de Setembro tem vantagem diante do Urso. Em 14 partidas, são sete vitória do Sete, cinco empates e apenas duas vitórias do Urso. Na temporada passada, o Sete de Setembro ficou em 4º lugar caindo na semifinal diante do Novo enquanto o Urso caiu nas quartas de final diante do Operário.

A partida terá arbitragem de Hudson Muchiutti Hernandez que será auxiliado por Lucas da Cruz e Altair José Tavares. Renan Barbieri será o 4º árbitro. Os jogos do grupo A estão suspensos pela falta de liberação do estádio Morenão pelo Ministério Público Estadual.