Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:27

Buscar

Últimas notícias
X

Futebol

Estadual 2018 começa com duas partidas nesta quarta-feira

Os jogos do grupo A estão suspensos pela falta de liberação do estádio Morenão pelo Ministério Público Estadual

Renan Nucci

Publicado em 17/01/2018 às 16:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Duas partidas movimentarão a rodada de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018. As duas partidas são válidas pelo grupo B da competição que ainda tem o Águia Negra que folga na rodada. Nesta quarta-feira(17) às 20h45, o Corumbaense recebe o Operário-DD no Arthur Marinho e na quinta-feira(18), o Sete de Setembro recebe o Urso no Douradão às 20h10.

No confronto que marca o encontro dos campeões das Séries A e B de 2017, o carijó da avenida tenta acabar com um tabu. O time nunca venceu o tigre. Em dois jogos na história, uma vitória do Operário-DD e um empate. O jogo terá arbitragem de Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Moacir da Silva Soares. João Gilberto Fidías será o 4º árbitro.

Já no jogo em Dourados, o Sete de Setembro tem vantagem diante do Urso. Em 14 partidas, são sete vitória do Sete, cinco empates e apenas duas vitórias do Urso. Na temporada passada, o Sete de Setembro ficou em 4º lugar caindo na semifinal diante do Novo enquanto o Urso caiu nas quartas de final diante do Operário.

A partida terá arbitragem de Hudson Muchiutti Hernandez que será auxiliado por Lucas da Cruz e Altair José Tavares. Renan Barbieri será o 4º árbitro. Os jogos do grupo A estão suspensos pela falta de liberação do estádio Morenão pelo Ministério Público Estadual.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo