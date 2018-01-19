Federação muda horário de jogo da segunda rodada para atender a TV

Ainda sem a liberação do estádio Pedro Pedrossian pelo Ministério Público Estadual e sem os laudos do estádio das Moreninhas pronto, os times da capital seguirão sem estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018.

Após suspensão das partidas até a liberação do estádio e com o Costa Rica folgando na 2ª rodada, o grupo A não terá partidas. Estava programado Novo x União e o clássico Comerário que seria o jogo da TV.

Pelo grupo B, o jogo entre Corumbaense x Operário-DD vencido pelo carijó na última quarta-feira(17) por 3 a 0 foi antecipado pois o atual campeão Estadual entra em campo pela Copa Verde diante do Ceilândia.

Com isso, apenas uma partida irá movimentar a 2ª rodada. No domingo(21) às 16h, o Águia Negra receberá o Urso no Ninho da Águia com transmissão da TV Morena para todo o estado.