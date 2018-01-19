Federação muda horário de jogo da segunda rodada para atender a TV

Estadual 2018
Com isso, apenas uma partida irá movimentar a 2ª rodada
Ainda sem a liberação do estádio Pedro Pedrossian pelo Ministério Público Estadual e sem os laudos do estádio das Moreninhas pronto, os times da capital seguirão sem estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018.
Após suspensão das partidas até a liberação do estádio e com o Costa Rica folgando na 2ª rodada, o grupo A não terá partidas. Estava programado Novo x União e o clássico Comerário que seria o jogo da TV.
Pelo grupo B, o jogo entre Corumbaense x Operário-DD vencido pelo carijó na última quarta-feira(17) por 3 a 0 foi antecipado pois o atual campeão Estadual entra em campo pela Copa Verde diante do Ceilândia.
Com isso, apenas uma partida irá movimentar a 2ª rodada. No domingo(21) às 16h, o Águia Negra receberá o Urso no Ninho da Águia com transmissão da TV Morena para todo o estado.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS