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Estadual 2018

Federação muda horário de jogo da segunda rodada para atender a TV

Com isso, apenas uma partida irá movimentar a 2ª rodada

Renan Nucci

Publicado em 19/01/2018 às 17:10

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Ainda sem a liberação do estádio Pedro Pedrossian pelo Ministério Público Estadual e sem os laudos do estádio das Moreninhas pronto, os times da capital seguirão sem estrear no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018.

Após suspensão das partidas até a liberação do estádio e com o Costa Rica folgando na 2ª rodada, o grupo A não terá partidas. Estava programado Novo x União e o clássico Comerário que seria o jogo da TV.

Pelo grupo B, o jogo entre Corumbaense x Operário-DD vencido pelo carijó na última quarta-feira(17) por 3 a 0 foi antecipado pois o atual campeão Estadual entra em campo pela Copa Verde diante do Ceilândia.

Com isso, apenas uma partida irá movimentar a 2ª rodada. No domingo(21) às 16h, o Águia Negra receberá o Urso no Ninho da Águia com transmissão da TV Morena para todo o estado.

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