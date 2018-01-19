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Sete começa Estadual com goleada sobre o Urso no Douradão

Time douradense lidera Grupo B com vantagem no saldo de gols sobre o Corumbaense

Renan Nucci

Publicado em 19/01/2018 às 16:03

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O Sete de Dourados começou o Campeonato Estadual da melhor maneira possível. Com vitória, goleada e liderança do Grupo B. Nesta quinta-feira (19), no Estádio Douradão, a estreia foi contra o Urso de Mundo Novo e, liderado por uma excelente atuação de Gustavo Rosolem e a segurança do goleiro Diego, a vitória por 4 a 0 veio para festa dos torcedores que desafiaram a chuva que caiu durante os 90 minutos.

O resultado faz o time douradense fechar a primeira rodada na frente do Corumbaense, que fez 3 a 0 no Operário AC na quarta. O Águia Negra, quinto elemento da chave, ainda não estreou.

A bola começou a rolar embaixo de água e o campo encharcado facilitou o trabalho do Sete logo aos seis minutos. Em uma saída de bola, o zagueiro Fabrício tocou mal na bola e Rosolem foi mais rápido que Fabão, obrigando o zagueiro a fazer a falta na entrada da área, acarretando na sua expulsão. A vantagem numérica poderia resultar em gols, mas o goleiro Roger Medeiros levou a melhor no duelo particular com Kéverson em dois lances frente a frente. Por outro lado, o Urso assustou aos 17 em dois lances com Giovane que pararam nas mãos do capitão Diego.

O placar foi aberto aos 20 minutos em jogada bem trabalhada pela esquerda. O cruzamento de Kéverson encontrou Peu como um centroavante, com tranquilidade para concluir e fazer 1 a 0. Aos 32, Gustavo Rosolem recebeu na intermediária, se livrou da marcação e, na entrada da área, bateu firme, no canto direito de Roger, mas sem chance de defesa, abrindo 2 a 0 antes do intervalo.

O segundo tempo começou com mais uma bela jogada de Rosolem que terminou em gol. O meia iniciou a jogada aos quatro minutos com um belo drible sobre o marcador e abriu na esquerda para Juvenil. O atacante cruzou para o próprio Rosolem, de cabeça, fazer 3 a 0. Na sequência, Kéverson e Juvenil poderiam ter ampliado e o Urso diminuído, o que não aconteceu graças a mais uma bela defesa de Diego. No último lance do jogo, Cafu e Cy, bem entrosados durante todo o jogo, fizeram nova troca de passes pela direita e o cruzamento pegou Leandrinho, livre, para marcar e fechar a goleada em 4 a 0.

Na liderança, o Sete folga na próxima rodada e volta à campo no dia 28 de janeiro, contra o Águia Negra, mais uma vez no Douradão. O Urso enfrenta o time de Rio Brilhante neste domingo, às 17h, no Estádio Ninho da Águia. 

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