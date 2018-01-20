A Arena Pantanal, estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, passará por mudança em seu nome. A alteração foi proposta pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB), hoje secretário de Estado de Cidades, e foi sancionada pelo Governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB).

O projeto estava em tramitação desde 2015 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e a alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) que circulou ontem (18).

A Arena Pantanal voltará a usar o nome do ex-governador José Fragelli, antigo estádio demolido para a construção da atual Arena, mais conhecido como “Verdão”.

O objetivo, segundo o deputado, é resgatar a história de Cuiabá e Mato Grosso. O novo nome passa a ser Arena Governador José Fragelli.

José Fragelli foi governador do estado na década de 70 e senador na década de 80. Faleceu em 30 de abril de 2010 com 94 anos, era Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Universidade de São Paulo (USP).