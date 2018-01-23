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Esportes

Prefeitura de Jardim abre inscrições para Escolinha de Futsal

As aulas terão início no dia 05 de fevereiro

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2018 às 15:51

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Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura Municipal de Jardim. Voltadas para crianças e jovens da faixa etária dos 4 aos 17 anos, nas categorias masculino e feminino, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas de segunda a sexta das 07h30min às 11h, e das 13h as 20h no Ginásio de Esportes Ticão, na Rua Martins Paniágua Cáceres, s/n - Jardim Aeroporto – Jardim/MS.

 

As aulas terão início no dia 05 de fevereiro e serão ministradas pelos professores do Departamento de Esporte e Lazer, que obedece a um calendário específico, durante toda a semana, nos dois períodos, manhã e tarde, com a estruturação por idade. “A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado pelos pais ou responsáveis”, informa o professor Marcos Munhoz.

 

O Diretor do Departamento de Esporte e Lazer do município de Jardim, Christian Leites Grubert ressalta: “a intenção do prefeito Guilherme Monteiro é oferecer às nossas crianças e adolescentes, uma opção de lazer, proporcionando qualidade de vida através da prática de esportes, e também a ocupação das horas ociosas”.

 

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Ginásio de Esportes Ticão, com professor Marcos Munhoz (67 9998.5371) ou com o professor César (67)99856.6076.

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