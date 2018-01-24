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Aquidauanense Talita engravida e desfaz principal dupla do vôlei de praia brasileiro

Dupla mais vitoriosa do vôlei de praia brasileiro na atualidade, Larissa e Talita não irão jogar juntas em 2018

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/01/2018 às 09:00

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Dupla mais vitoriosa do vôlei de praia brasileiro na atualidade, Larissa e Talita não irão jogar juntas em 2018. O motivo, porém, é nobre: a aquidauanense Talita Antunes, de 35 anos, está grávida do seu primeiro filho. Com 18 semanas de gestação, ela ainda deve continuar treinando por um tempo, mas não vai mais competir, tendo como previsão retornar ao Circuito Mundial apenas na temporada 2019.

Ainda não é certo se o retorno será com Larissa, que é a mais “fiel” das jogadoras brasileiras. A defensora jogou por oito anos com Juliana, se aposentou, e voltou ao vôlei de praia em 2014 escolhendo Talita como sua parceira. Desde então, elas são a principal dupla brasileira, ainda que, na Olimpíada do Rio, competição mais importante do período, elas tenham terminado em quarta – Ágatha e Bárbara ganharam a prata.

Já fazia parte dos planos tanto de Talita quanto de Larissa engravidar depois da Olimpíada. Mas elas adiaram o plano porque estavam felizes e queriam jogar o Mundial de Viena, ano passado, quando ficaram com o bronze. No fim do ano, Talita conseguiu engravidar. Agora, é Larissa quem precisa decidir se vai mais uma vez tentar o tratamento ou se continuará jogando com uma nova parceira.

Durante a gravidez, Talita vai continuar morando no Rio, perto do marido, o técnico Renato França. Ainda assim, nesta terça-feira (23) ela foi anunciada como nova integrante de uma espécie de “clube” de vôlei de praia montado em Fortaleza pelo técnico Reis Castro - o mesmo que trabalhou com Larissa durante a maior parte de sua carreira.

Com estrutura interdisciplinar, o CT vai receber tanto jogadoras de base quando atletas de alto rendimento. Já estão confirmados os nomes de Ana Patrícia (bicampeã mundial sub-21), Rebecca, Maria Clara Salgado e Carol Horta.

Também em Fortaleza, nesta quarta-feira, começa a primeira etapa do ano do Circuito Brasileiro. Se Maria Clara está jogando com Carol Horta, sua irmã Carol Solberg forma dupla com Maria Elisa. Também aparecem em destaque Ágatha/Duda, Josi/Lili e Juliana/Andressa.

 

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