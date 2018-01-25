Seduc vence e se classifica em duas categorias no interior de SP

Esportes
Equipes Sub-17 e Sub-18 fazem boa competição
Um dos principais formadores de jogadores de Mato Grosso do Sul, o Seduc, de Anastácio, segue com bons resultados nas categorias de base. A equipe está no interior de São Paulo, onde joga a Taquaritiba Campi, contra grandes do futebol brasileiro.
Segundo o site Edição MS, nesta manhã, a equipe Sub-18, atual campeão estadual de Mato Grosso do Sul, venceu o Maranhão por 2 a 0 e conquistou vaga nas semifinais do torneio da categoria. O Sub-17, pelo mesmo placar, superou o Itapeva (SP). As equipes aguardam outros resultados para conhecerem seus adversários.
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