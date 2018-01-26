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Estadual 2018

Márcio Santos quebra cabeça para montar zaga do Sete contra o Águia Negra

Time douradense perdeu Fábio Silva para Campinense-PB e procura novos jogadores para posição

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2018 às 16:08

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O Sete de Dourados começou o Campeonato Estadual com vitória, mas a tranquilidade que o resultado traz se contrapõe aos problemas que o técnico Márcio Santos tem para montar o time que enfrenta o Águia Negra, neste domingo (28), em partida que vale a liderança do Grupo B. O clube perdeu o zagueiro Fábio Silva, titular em toda a etapa de preparação e no jogo de estreia para o Campinense-PB e a vaga aberta ainda não foi preenchida.

A decisão deve sair do treino desta sexta-feira, no Estádio Douradão. Márcio trabalhou com a possibilidade de entrada do zagueiro PC ou ainda o recuo de um dos volantes para a posição, o que poderia abrir espaço para a entrada de Gilton pelo meio, caso a documentação deste fique pronta à tempo. Além deste, o meia Lucas Adão e o atacante Lucão estão à disposição do treinador.

Zaga

A perda de Fábio Silva foi considerada inevitável pelo gestor do Sete, Tony Montalvão, que o liberou após a proposta do time paraibano, comandado pelo ex-técnico do Operário FC, Celso Teixeira, que indicou a sua contratação. “Não temos o que fazer nesses casos. É uma oportunidade para o atleta de disputar competições durante toda a temporada, o que não é possível para quase todos times de Mato Grosso do Sul”, justifica.

Sem Fábio, o Sete tem apenas dois jogadores para a posição e está em busca de alternativas para Márcio Santos. De acordo com Tony, um novo jogador deve ser contratado ainda nesta semana e com chegada prevista para segunda-feira (29).

Briga pela liderança

A rodada do fim de semana no Grupo B terá disputa tríplice pela primeira posição. Águia Negra, com quatro pontos em dois jogos está na frente, mas Sete e Corumbaense, com três pontos cada e um jogo disputado podem terminar a rodada na ponta. 

No domingo, as duas partidas da chave acontecem às 16h. No Estádio Douradão, Sete e Águia se enfrentam e o vencedor assume a liderança. No Estádio Toca do Urso, em Mundo Novo, o Corumbaense visita o Urso e se vencer e o jogo em Dourados terminar empatado, fica em primeiro. Outra possibilidade é, em caso de vitória do Sete, o Carijó vencer por diferença de gols maior que o time douradense, assumindo a ponta no saldo de gols. 

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