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Jardim

Nem mesmo o forte calor de ontem espantou competidores de mountain bike

Domingo foi dia do Primeiro Jardim Radical de Mountain Bike

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2018 às 16:16

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O calor escaldante não intimidou os mais de 200 atletas que compareceram à cidade de Jardim nesse último final de semana para participar do Primeiro Jardim Radical de Mountain Bike, neste domingo, dia 28 de janeiro. O evento realizado pelo grupo de ciclistas Pedal e Poeira e recebeu o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim e supervisão técnica da Federação MS de Ciclismo.

A prova foi dividida em duas modalidades: Sport e Turismo e teve sua largada às 8h na Praça Evandro Bazzo com os participantes percorrendo dois trechos, um de 30 e outro de 60 quilômetros, sendo o percurso formado em sua maioria, por estradas da zona rural. Um grande número de pessoas se concentrou na região central da cidade onde puderam acompanhar e vibrar com a passagem dos atletas.

Após a chegada e entrega dos troféus na Praça Evandro Bazzo, foi servido almoço a todos os participantes nas dependências da AABB de Jardim. O evento atraiu atletas de todas as regiões do estado e também do estado de Mato Grosso.

O gosto pelo esporte faz o praticante se superar. “Hoje a sensação foi a melhor. Após ter sofrido um acidente e ter ficado 30 dias sem treinar, sem medo de voltar me inscrevi na prova Jardim Radical MTB 2018 e o melhor, conclui inteira, cansada superei minhas próprias expectativas de tempo no percurso, alcançando o 2º lugar”, destaca a atleta Liliane Heck.

Para Guilherme Monteiro (PSDB), prefeito do município que também participou da prova, o evento teve como principal objetivo incentivar a prática do esporte na comunidade local e com isso ainda divulgar o potencial turístico que o município de Jardim oferece. Ao final, o prefeito agradeceu a presença de todos e disse que esse foi o primeiro evento de muitos que ainda virão.

 Confira a classificação dos atletas participantes:

TURISMO 30 km - FEMININO

Colocação

Nome

Idade

1º Lugar

250

Shirlley Simony Areco Rodrigues

28

2º Lugar

231

Liliane Cristina Heck

39

3º Lugar

273

Brenda Becker Gonçalves

13

4º Lugar

33

Dora Soares

37

5º Lugar

215

Danieli dos Santos Amaral

23

 

TURISMO 30 km - MASCULINO

Colocação

Nome

Idade

1º Lugar

227

João Pedro Viais

15

2º Lugar

267

Marcos Fellipe Angelo da Costa

31

3º Lugar

275

Paulo Henrique Martins

25

4º Lugar

205

Antônio Carlos Marques Montenegro

49

5º Lugar

272

Carlos Alberto da Silva Torres

48

 

SPORT 60 km - FEMININO

Colocação

Nome

Idade

1º Lugar

10

Andreia Cezar de Oliveira

39

2º Lugar

118

Vanildes Schimidt Figueiredo

52

3º Lugar

006

Aline Yamada Gonella

39

4º Lugar

073

Kássila de Oliveira

32

5º Lugar

072

Karla Antunes Frederico de Lima

40

 

SPORT 60 km - MASCULINO

Colocação

Nome

Idade

1º Lugar

277

Ricardo Miguel da Silva

36

2º Lugar

084

Luis Fernando Lima

27

3º Lugar

116

Valter A. Fernandes Vasconcelos

24

4º Lugar

056

Gilmar Martins de Andrade

44

5º Lugar

043

Emerson Carneiro de Paula

36

 

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