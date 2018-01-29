Nem mesmo o forte calor de ontem espantou competidores de mountain bike

Jardim
Domingo foi dia do Primeiro Jardim Radical de Mountain Bike
O calor escaldante não intimidou os mais de 200 atletas que compareceram à cidade de Jardim nesse último final de semana para participar do Primeiro Jardim Radical de Mountain Bike, neste domingo, dia 28 de janeiro. O evento realizado pelo grupo de ciclistas Pedal e Poeira e recebeu o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim e supervisão técnica da Federação MS de Ciclismo.
A prova foi dividida em duas modalidades: Sport e Turismo e teve sua largada às 8h na Praça Evandro Bazzo com os participantes percorrendo dois trechos, um de 30 e outro de 60 quilômetros, sendo o percurso formado em sua maioria, por estradas da zona rural. Um grande número de pessoas se concentrou na região central da cidade onde puderam acompanhar e vibrar com a passagem dos atletas.
Após a chegada e entrega dos troféus na Praça Evandro Bazzo, foi servido almoço a todos os participantes nas dependências da AABB de Jardim. O evento atraiu atletas de todas as regiões do estado e também do estado de Mato Grosso.
O gosto pelo esporte faz o praticante se superar. “Hoje a sensação foi a melhor. Após ter sofrido um acidente e ter ficado 30 dias sem treinar, sem medo de voltar me inscrevi na prova Jardim Radical MTB 2018 e o melhor, conclui inteira, cansada superei minhas próprias expectativas de tempo no percurso, alcançando o 2º lugar”, destaca a atleta Liliane Heck.
Para Guilherme Monteiro (PSDB), prefeito do município que também participou da prova, o evento teve como principal objetivo incentivar a prática do esporte na comunidade local e com isso ainda divulgar o potencial turístico que o município de Jardim oferece. Ao final, o prefeito agradeceu a presença de todos e disse que esse foi o primeiro evento de muitos que ainda virão.
Confira a classificação dos atletas participantes:
TURISMO 30 km - FEMININO
|
Colocação
|
Nº
|
Nome
|
Idade
|
1º Lugar
|
250
|
Shirlley Simony Areco Rodrigues
|
28
|
2º Lugar
|
231
|
Liliane Cristina Heck
|
39
|
3º Lugar
|
273
|
Brenda Becker Gonçalves
|
13
|
4º Lugar
|
33
|
Dora Soares
|
37
|
5º Lugar
|
215
|
Danieli dos Santos Amaral
|
23
TURISMO 30 km - MASCULINO
|
Colocação
|
Nº
|
Nome
|
Idade
|
1º Lugar
|
227
|
João Pedro Viais
|
15
|
2º Lugar
|
267
|
Marcos Fellipe Angelo da Costa
|
31
|
3º Lugar
|
275
|
Paulo Henrique Martins
|
25
|
4º Lugar
|
205
|
Antônio Carlos Marques Montenegro
|
49
|
5º Lugar
|
272
|
Carlos Alberto da Silva Torres
|
48
SPORT 60 km - FEMININO
|
Colocação
|
Nº
|
Nome
|
Idade
|
1º Lugar
|
10
|
Andreia Cezar de Oliveira
|
39
|
2º Lugar
|
118
|
Vanildes Schimidt Figueiredo
|
52
|
3º Lugar
|
006
|
Aline Yamada Gonella
|
39
|
4º Lugar
|
073
|
Kássila de Oliveira
|
32
|
5º Lugar
|
072
|
Karla Antunes Frederico de Lima
|
40
SPORT 60 km - MASCULINO
|
Colocação
|
Nº
|
Nome
|
Idade
|
1º Lugar
|
277
|
Ricardo Miguel da Silva
|
36
|
2º Lugar
|
084
|
Luis Fernando Lima
|
27
|
3º Lugar
|
116
|
Valter A. Fernandes Vasconcelos
|
24
|
4º Lugar
|
056
|
Gilmar Martins de Andrade
|
44
|
5º Lugar
|
043
|
Emerson Carneiro de Paula
|
36
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