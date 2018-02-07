Por falta de iluminação, jogo do Campeonato Estadual é cancelado

Uma partida que fecharia a 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi cancelado na noite de terça-feira(06). Comercial e União/ABC jogariam às 20h15 mas a partida não aconteceu devido a falta de iluminação em uma das torres do estádio Morenão.

Após os refletores serem acesos às 19h45 durante o aquecimento das equipes, a torre à direita das cabines de imprensa próximo ao portão 19, entrou em curto circuito e pegou fogo na fiação e nos refletores. O árbitro da partida Paulo Henrique Salmázio aguardou 30 minutos conforme prevê o regulamento da competição e após conversa com os capitães das duas equipes, decidiu cancelar a partida.

De acordo com o artigo 35 do regulamento do Estadual 2018, quando a partida não for iniciada a partida deverá ocorrer no dia seguinte. Presente no estádio, o Vice-Presidente e Coordenador de Competições Marco Antonio Tavares explicou que por falta de garantia da Polícia Militar que poderia não estar no estádio, a partida teria uma nova data marcada.