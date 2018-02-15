Águia Negra e Sete de Setembro garantem classificação para as quartas de final do Estadual

Três partidas movimentaram nesta quarta-feira(14) a 6ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A rodada começou com o empate entre Urso e Sete de Setembro na Toca do Urso por 1 a 1. Peu abriu o placar para o Sete de Setembro enquanto Djalma empatou para o Urso. O Urso chega a 4 pontos e ocupa o 4º lugar do grupo B enquanto o Sete de Setembro com 11 garantiu a classificação.

O Sete se classificou para as quartas de final porque em Rio Brilhante, o Águia Negra estabeleceu a maior goleada da competição ao vencer o Operário-DD por 5 a 1 no Ninho da Águia. Preto(3x), Leandro Branco e Dieguinho marcaram para o rubro-negro enquanto Natan descontou para o tigre. A vitória classificou o Águia Negra também que lidera o grupo B com 11 pontos.

Pelo grupo A em Costa Rica, o Comercial manteve o tabu de não perde do rival desde 2008 em Costa Rica e venceu por 1 a 0. China marcou o gol da 1ª vitória do colorada na competição. Com a vitória o Comercial chegou aos 4 pontos, mesma pontuação do Costa Rica e ultrapassou o Novo entrando no G-4. O Operário lidera com 07 e o União/ABC tem cinco. A rodada será encerrada dia 07 de março com o duelo entre Operário x União/ABC adiado pelo compromisso do galo pela Copa Verde.