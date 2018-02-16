Corumbaense e Operário perdem e são eliminados por competições nacionais

A noite de quinta-feira(15) foi triste para o futebol sul-mato-grossense. Os representantes do estado na Copa Verde e Copa do Brasil, foram eliminados fora de casa. Pela Copa do Brasil, o Corumbaense foi a Salvador e perdeu do Vitória por 3 a 0 no estádio Barradão. Yago, André Lima e Jonatas Beluso marcaram os gols do rubro-negro baiano.

O Corumbaense volta a campo no próximo domingo contra o Operário-DD no Douradão pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. No próximo dia 21, o carijó vai a Lucas do Rio Verde enfrentar a Luverdense pelo jogo de volta da Copa Verde precisando vencer por três gols de diferença pois perdeu o jogo de ida por 2 a 0.

Já pela Copa Verde, o Operário foi eliminado pelo Cuiabá após perder por 3 a 0 na Arena Pantanal. Após vencer o jogo de ida no Morenão por 1 a 0, o galo jogava pelo empate para avançar. Mas Doda, Jenílson e Edney marcaram para o dourado e garantiram a classificação. Agora o Operário enfrenta o Comercial pela 7ª rodada do Estadual.