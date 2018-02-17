Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:30

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Prefeitura de Jardim abre inscrições para o Campeonato Regional de Futsal

O evento acontece de 10/03 a 05/05/2018 no Ginásio de Esportes Ticão

Renan Nucci

Publicado em 17/02/2018 às 09:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Jardim promoverá entre os dias 10 de março ao dia 5 de maio, no Ginásio de Esportes Ticão, o Campeonato Regional de Futebol de Salão. O evento faz parte das atividades comemorativas realizadas em alusão ao aniversário de Jardim, que comemora no dia 14 de maio, 72 anos.

O campeonato de futsal recebe o apoio do Departamento de Esportes e Lazer do município de Jardim e conforme explicou o professor Marcos Munhoz, a expectativa é inscrever o maior número de equipes possível. O Regional será voltado para o naipe masculino e será dividido em: Série Ouro, Prata e Base.

Série Ouro (atletas acima de 18 anos, nível seleção) - > Inscrição: R$300,00 (Trezentos reais).

Série Prata (atletas acima de 18 anos, que não sejam federados) - > Inscrição: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Categoria de base: Sub 07 (nascidos entre 2011 e 2012), Sub 09 (nascidos entre 2009 e 2010), Sub 11 (nascidos entre 2007 e 2008), Sub 13 (2005 e 2006), e sub 15 (2002 e 2003) - > Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais).

As inscrições devem ser feitas através do e-mail: esportes@jardim.ms.gov,br até o dia 28 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones: (67) 9998.5371 com Professor Marquinhos Munhoz ou pelo fone (67) 99916.6377 com professor Cristhian Grubert.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo