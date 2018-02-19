Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:30

Buscar

Últimas notícias
X

Futebol

Sete de Dourados acerta com Rodrigo Ost para restante do Estadual

Jogador chegou a ser anunciado em dezembro, mas clube da Indonésia só o liberou agora

Renan Nucci

Publicado em 19/02/2018 às 14:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Sete de Dourados conseguiu, enfim, o reforço que buscava desde o início de preparação para a temporada 2018. O meia Rodrigo Ost conseguiu a liberação do time que defende na Indonésia e se apresenta ao clube ainda nesta semana. O jogador chega para comandar o meio de campo do time do técnico Márcio Santos, que já pensa na reta final do Campeonato Estadual. Além de Ost, o Sete acertou a contratação do atacante Williams Recife, que se apresentou neste fim de semana.

Rodrigo Ost é desejo antigo do Sete e chegou a ser o primeiro atleta anunciado para o Campeonato Estadual, mas o seu clube na Indonésia, para onde foi após defender o Comercial no Estadual, não o liberou, o que aconteceu agora. O meia defendeu o Arema pela última vez neste domingo no empate em 2 a 2 com o Putra, na Liga Nacional, resultado que valeu a quarta posição ao clube.

De acordo com a programação do jogador, sua chegada em São Paulo deve acontecer na quarta-feira (22). “Daí pego o primeiro vôo para Dourados. Chego pronto para jogar e quero estar à disposição já para a partida contra o Águia Negra no domingo”, diz Ost. A expectativa é que seu nome apareça no BID da CBF, o que lhe daria condições de jogo, até a próxima sexta-feira.

Reforços x Desfalques

Além de Willians e Ost, o Sete busca ainda reforçar seu sistema defensivo, já que conta apenas com dois zagueiros e três laterais, apenas um pelo lado esquerdo e a sequência de jogos naturalmente trás os desfalques. No próximo jogo, o zagueiro Felipe, suspenso, não joga, e outros dois estão pendurados. A escolha, porém, não está fácil. “Nós temos limitação financeira e não podemos fazer loucuras. Temos que ter paciência e buscar o atleta certo para cada posição. O técnico Márcio Santos tem entendido isso e trabalhado bem com as opções que tem no momento”, diz o gestor do Sete, Tony Montalvão.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo