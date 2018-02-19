Sete de Dourados acerta com Rodrigo Ost para restante do Estadual

O Sete de Dourados conseguiu, enfim, o reforço que buscava desde o início de preparação para a temporada 2018. O meia Rodrigo Ost conseguiu a liberação do time que defende na Indonésia e se apresenta ao clube ainda nesta semana. O jogador chega para comandar o meio de campo do time do técnico Márcio Santos, que já pensa na reta final do Campeonato Estadual. Além de Ost, o Sete acertou a contratação do atacante Williams Recife, que se apresentou neste fim de semana.

Rodrigo Ost é desejo antigo do Sete e chegou a ser o primeiro atleta anunciado para o Campeonato Estadual, mas o seu clube na Indonésia, para onde foi após defender o Comercial no Estadual, não o liberou, o que aconteceu agora. O meia defendeu o Arema pela última vez neste domingo no empate em 2 a 2 com o Putra, na Liga Nacional, resultado que valeu a quarta posição ao clube.

De acordo com a programação do jogador, sua chegada em São Paulo deve acontecer na quarta-feira (22). “Daí pego o primeiro vôo para Dourados. Chego pronto para jogar e quero estar à disposição já para a partida contra o Águia Negra no domingo”, diz Ost. A expectativa é que seu nome apareça no BID da CBF, o que lhe daria condições de jogo, até a próxima sexta-feira.

Reforços x Desfalques

Além de Willians e Ost, o Sete busca ainda reforçar seu sistema defensivo, já que conta apenas com dois zagueiros e três laterais, apenas um pelo lado esquerdo e a sequência de jogos naturalmente trás os desfalques. No próximo jogo, o zagueiro Felipe, suspenso, não joga, e outros dois estão pendurados. A escolha, porém, não está fácil. “Nós temos limitação financeira e não podemos fazer loucuras. Temos que ter paciência e buscar o atleta certo para cada posição. O técnico Márcio Santos tem entendido isso e trabalhado bem com as opções que tem no momento”, diz o gestor do Sete, Tony Montalvão.