Open de Vôlei de Praia 2018 define duplas campeãs e classificadas em Corumbá

A primeira etapa do Open de Vôlei de Praia 2018 – do projeto Vôlei Educa – definiu neste final de semana as duplas campeãs. Realizada na quadra do Complexo Poliesportivo Municipal, na avenida Porto Carrero, a competição reuniu 14 duplas masculinas. Os quatro semifinalistas se classificaram para o desafio Rei da Praia, disputa que deve encerrar o calendário municipal do vôlei de praia.

O prefeito Marcelo Iunes acompanhou as partidas destacou a estrutura montada para o evento e o interesse do Município em sediar etapas do circuito estadual. “Hoje, o complexo do Poliesportivo está pronto para receber grandes competições e nós vamos trabalhar bastante para trazer pelo menos duas etapas do circuito estadual para serem disputadas aqui na cidade. Temos estrutura, temos capacidade e, principalmente, temos excelentes atletas para disputar a competição e fazer bonito diante da torcida”, afirmou o prefeito.

A Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC) deve ainda realizar outras três competições ao longo do ano sempre classificando os melhores colocados para o Rei da Praia. O Projeto Vôlei Educa trabalha com jovens que participam das categorias de base do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. Com o começo do ano letivo, a meta é expandir essa ação para mais pessoas.

A dupla formada por Régis e Marcos foi a campeã do torneio. Em segundo lugar ficaram Carlos e Alan. A terceira colocação ficou com Júlio e Flávio. Os vencedores receberam premiação em dinheiro de R$ 300. Os vice-campeões tiveram direito a R$ 200. A dupla terceira colocada recebeu R$ 100. Todos os três primeiros colocados receberam troféus.

O Open de Vôlei de Praia 2018 também contou com o apoio do colégio Objetivo, da Analysis Diagnósticos, Innovare, Pro-Art e do studio Moviment´s.