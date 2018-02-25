Jogadores mirins da Capital vão para São Paulo fazer teste no Palmeiras

Dois jogadores mirins de Campo Grande viajam hoje (25) para São Paulo, para participar de teste seletivo no clube Palmeiras, depois de terem sido descobertos por um ‘olheiro’.

Rauley Pitaluga (10 anos) e Adryan Bento (11), treinam no Náutico Futebol Clube, escolinha localizada no bairro Santo Antônio e devem ficar pelo menos uma semana participando da seleção.

A oportunidade é motivo de alegria e ansiedade e os garotos serão acompanhados pelo treinador e presidente da escolinha, Júlio Cezar Ramos, que explica a dinâmica da viagem.

“O resultado de uma semana de treinamento pode ser estendido para 15 dias. Depois disso voltarão ao Palmeiras a cada três meses, até completarem 14 anos de idade, quando poderão ficar alojados no clube”, esclarece.

Na manhã deste domingo (25), os dois jogadores embarcaram para capital paulista no aeroporto Internacional de Campo Grande. Segundo o técnico eles foram descobertos por Sérgio Passarinho, do Palmeiras, convidado para acompanhar um torneio realizado no bairro Estrela do Sul.

Além do Palmeiras, os meninos possuem agendamento para realizar testes similares no Atlético Paranaense e Fluminense, porém, a data ainda não foi definida.

O projeto de futebol tem objetivo de formar o cidadão, argumenta Júlio Cezar. “Nosso objetivo é preparar os garotos para qualquer evento da vida, tanto que conversamos bastante sobre ambiente, a mudança de estado, sobre conhecer meninos de outras regiões, até com mais qualidade dos daqui”, finaliza.

*Com informações do Campo Grande News