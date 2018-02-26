Rodada do Estadual define mais dois classificados para as quartas de final

Futebol MS
Primeira fase da competição se afunila
Três partidas movimentaram na tarde deste domingo(25) o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Foram dois jogos pela 8ª rodada e um pela quarta.
No Morenão pela manhã, Comercial e União/ABC empataram por 1 a 1 em jogo adiado da 4ª rodada por falta de iluminação. Os gols saíram na etapa final em cobrança de pênaltis.
Jô abriu o placar para o colorado aos 8 minutos. Everton aos 42 deixou tudo igual. O Comercial é 3º colocado do grupo A com oito pontos e o União é o 4º com sete.
A tarde, o Operário manteve o tabu diante do Novo ao vencer o rival por 2 a 1. Rodrigo Arroz e Igor Vilela marcaram para o galo enquanto Wesley descontou para o pirata.
Com a vitória, o Operário reassumiu a liderança do grupo A com 10 pontos, garantiu a classificação e de quebra classificou o Costa Rica que já havia vencido na semana passada o União por 3 a 1.
Já o Novo é o lanterna do grupo com quatro pontos e poderá ser eliminado neste meio de semana caso perca do Costa Rica e União e Comercial empatem.
Pelo grupo B, Águia Negra e Sete de Setembro empataram sem gols no Ninho da Águia em partida que valia a liderança. Com o resultado, o Águia lidera com 15 pontos contra 12 do Sete de Setembro,
Corumbaense e Urso que se enfrentariam neste fim de semana, entrarão em campo só no próximo final de semana. A partida foi adiada devido a longa viagem do carijó até Lucas do Rio Verde para jogar a Copa Verde.
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