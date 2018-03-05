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Futebol

Rodada define últimos classificados para as quartas de final do Estadual

A rodada começou com o Águia Negra vencendo o Corumbaense no Arthur Marinho por 2 a 1

Renan Nucci

Publicado em 05/03/2018 às 14:53

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Três jogos fecharam neste domingo(04) a 10ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. A rodada teve 10 gols em quatro jogos. Pelo grupo A no Morenão, o Comercial venceu o Novo por 3 a 0, assumiu a liderança, garantiu a classificação e de quebra classificou o União/ABC que não entrou em campo.

Jô(2x) e Eduardo França marcaram para o colorado que ainda perdeu um pênalti. O Novo teve Gibran e Dudu expulsos na etapa final. No outro jogo do grupo, Costa Rica e Operário empataram sem gols no Laertão. Com o resultado, o Operário caiu pra 2º e o Costa Rica para 3º com 11 pontos.

O galo ainda poderá assumir a liderança caso empate com o União/ABC na próxima quarta-feira. O Costa Rica poderá mudar de posição caso o União goleie o Operário por 4 gols de diferença. Já pelo grupo B, o Sete de Setembro goleou o Operário-DD por 4 a 0 com quatro gols de Williams Recife. Com a vitória, o Sete garantiu o 2ª colocação e de quebra classificou o Urso. 

A rodada começou com o Águia Negra vencendo o Corumbaense no Arthur Marinho por 2 a 1 e depois do jogo o técnico Douglas Ricardo pediu demissão. A fase quartas de final já tem um confronto definido. Águia Negra x União/ABC se enfrentarão com vantagem do Águia. O Comercial vai enfrentar Urso ou Corumbaense.

Operário e Costa Rica ainda não tem adversários definidos pois o confronto entre Operário x União/ABC poderá mudar a colocação das equipes. Além desta partida, Corumbaense x Urso entrarão em campo para encerrar os jogos do grupo B. O carijó se vencer mudará a vantagem no confronto com o 2º colocado do grupo A.

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