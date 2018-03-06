Equipes de Aquidauana, Dois Irmãos e Campo Grande se classificam para 2ª fase da Copa Assomasul

Após goleadas e resultados apertados as equipes de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande garantiram a classificação para a 2ª fase da Copa Assomasul. As partidas aconteceram no último sábado (3), no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. No primeiro jogo da rodada Dois Irmãos do Buriti goleou o time de Corguinho por 4 a 0. Na sequência, num duelo equilibrado, Anastácio venceu Bodoquena por 1 a 0.

Atual, campeã da competição, Campo Grande fez a sua estréia na terceira partida da rodada com uma goleada. O placar final foi de 11 a 0, o maior da história da Copa até agora, motivando ainda mais a equipe da capital para os próximos confrontos.

A equipe de Aquidauana entrou em campo para o quarto jogo do dia e não teve muito trabalho para vencer Bodoquena, o placar final foi de 4 a 1. Dois Irmãos do Buriti derrotou os atuais campeões – Campo Grande – por 1 x 0, motivando a equipe pantaneira a continuar lutando por uma das três vagas.

Na sexta e última partida desta primeira etapa, Aquidauana goleou Anastácio por 5 a 0, garantindo assim a sua classificação em primeiro lugar da rodada e, ao mesmo tempo, acabando com as chances de o adversário avançar para a fase seguinte do campeonato.

A segunda fase da Copa acontece próximo dia 10 na cidade de Naviraí, onde vão lutar por mais três vagas, além da equipe anfitriã, Ivinhema, Itaquiraí, Juti, Jatéi e Novo Horizonte do Sul.