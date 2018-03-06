Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:31

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Equipes de Aquidauana, Dois Irmãos e Campo Grande se classificam para 2ª fase da Copa Assomasul

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 08:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Após goleadas e resultados apertados  as equipes de  Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Campo Grande garantiram a classificação para a 2ª fase da Copa Assomasul. As partidas aconteceram no último sábado (3), no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande. No primeiro jogo da rodada Dois Irmãos do Buriti goleou o time de Corguinho por 4 a 0. Na sequência, num duelo equilibrado,  Anastácio venceu Bodoquena por 1 a 0.

Atual, campeã da competição, Campo Grande fez a sua estréia na terceira partida da rodada com uma goleada. O placar final foi de 11 a 0, o maior da história da Copa até agora, motivando ainda mais a equipe da capital para os próximos confrontos.

A equipe de Aquidauana entrou em campo para o quarto jogo do dia e não teve muito trabalho para vencer Bodoquena, o placar final foi de  4 a 1. Dois Irmãos do Buriti derrotou os atuais campeões – Campo Grande – por 1 x 0, motivando a equipe pantaneira a continuar lutando por uma das três vagas.

Na sexta e última partida desta primeira etapa, Aquidauana goleou Anastácio por 5 a 0, garantindo assim a sua classificação em primeiro lugar da rodada e, ao mesmo tempo, acabando com as chances de o adversário avançar para a fase seguinte do campeonato.

A segunda fase da Copa acontece próximo dia 10 na cidade de Naviraí, onde vão lutar por mais três vagas, além da equipe anfitriã, Ivinhema, Itaquiraí, Juti, Jatéi e Novo Horizonte do Sul.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo