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Futebol

Corumbaense vence Urso e encerra primeira fase em terceiro no Grupo B

Carijó enfrenta o Comercial nas quartas de final com vantagem do empate após dois jogos

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 08/03/2018 às 11:26

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O Corumbaense fechou a primeira fase do Grupo B com vitória e a garantia de vantagem na segunda fase do Campeonato Estadual. Na estreia do técnico Gianni Freitas, o Carijó fez 4 a 2 no Urso de Mundo Novo e chegou aos 13 pontos, ficando atrás de Águia Negra e Sete de Dourados na classificação final. Nas quartas de final, o adversário será o Comercial, segundo colocado do Grupo A.


Apesar de promover mudanças no time, com Eduardo Arroz mais adiantado na armação e o atacante Geraldo no banco, Gianni não viu o futebol do Corumbaense fluir no primeiro tempo, que acabou sem gols.

Depois do intervalo, porém, a situação mudou e os dois times foram para o ataque. Os donos da casa abriram vantagem de 3 a 0 com gols de Igor Pimentel aos 12 minutos, Jaime aos 31 e Guilherme aos 38. O Urso diminuiu em dois minutos, com gols de Felipe cobrando pênalti aos 39 e Ubirajara aos 40. Quando poderia levar sufoco no final, Tiziu, aos 43, marcou o gol da vitória do Corumbaense.

Grupo B

Fechada a primeira fase, o Águia Negra terminou na liderança com 18 pontos, seguido pelo Sete de Dourados com 16, Corumbaense com 13 e o Urso, com cinco, fechando a zona de classificação. Operário AC, com apenas dois, foi o lanterna.

Confrontos

Na última terça, o Novo protocolou ação contra o Costa Rica, acusando o clube do Interior de ter escalado um jogador irregular. Enquanto o assunto não é analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), os confrontos da segunda fase são Operário FC e Urso, com o primeiro jogo em Mundo Novo, Comercial e Corumbaense, sendo o jogo de ida em Corumbá, Águia Negra contra o ABC, primeiro jogo em Campo Grande, e Sete de Dourados e Costa Rica, comando a disputa no Estádio Laertão.

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