Operário e Corumbaense vencem e definem confrontos das quartas

Estadual
Operário venceu o União/ABC por 1 a 0 e garantiu a ponta
Duas partidas fecharam na noite desta quarta-feira a 1ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Pelo grupo A, o Operário venceu o União/ABC por 1 a 0 e garantiu a ponta. Coruja marcou o gol do jogo que deu ao galo a liderança com 14 pontos. Nas quartas de final, o Operário encara o Urso repetindo o duelo de 2017. Já o União/ABC vai enfrentar o Águia Negra.
Já pelo grupo B, o Corumbaense goleou o Urso por 4 a 2 no Arthur Marinho. Igor Pimentel, Jaime, Guilherme e Jorginho marcaram para o carijó. Felipe e Ubirajara marcaram para o Urso. Nas quartas de final, o Corumbaense vai encarar o Comercial repetindo a semifinal de 2016. No outro duelo das quartas, o Sete de Setembro enfrentará o Costa Rica.
Por terem melhor classificação, Operário, Comercial, Águia Negra e Sete de Setembro, farão o segundo jogo em casa. Operário, Corumbaense , Águia Negra e Sete de Setembro jogam por dois empates para se classificarem por terem melhor pontuação que seus rivais. Nesta quinta-feira (08) os clubes classificados se reunirão na sede da Federação para definirem as datas e horários dos confrontos das quartas de final.
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