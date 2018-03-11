ABC perde em casa e vê Águia Negra ampliar vantagem por semifinal

Estadual
Time de Rio Brilhante pode perder por um gol de diferença que ainda assim avança para próxima fase
O Águia Negra começou melhor que o ABC a disputa por um lugar na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Neste sábado, no Estádio Morenão, o time de Rio Brilhante venceu o ABC por 3 a 2 e aumentou a vantagem em relação ao adversário no confronto. Na volta, quarta-feira (14), às 20h10, em Rio Brilhante, o Águia avança mesmo se for derrotado por um gol de diferença, independente do placar.
O bom primeiro tempo não demorou a ter gol. Aos dez minutos, Guilherme cruzou na área do Águia Negra, a zaga se atrapalhou e a bola sobrou para Erik bater firme na saída de Matheus abrindo o placar. A vantagem não demorou muito para cair. Aos 15, o lateral Fabiano recebeu na área pela esquerda, insistiu na jogada ao ser cercado pelos zagueiros e conseguiu bater cruzado para Vitor Hugo, livre, empatar o jogo.
O time da Capital sentiu o gol e o Águia usou as bolas paradas para virar o jogo. Aos 29 minutos, Gugu cobrou falta pela intermediária direita e Leandro Branco, livre, desviou de cabeça, tirando o goleiro Marcos da jogada, fazendo 1 a 1. Dez minutos depois, outra falta, agora na intermediária esquerda e lance do segundo gol se repetiu. Gugu cobrou e desta vez quem desviou foi o zagueiro Hyago, abrindo 3 a 1 antes do intervalo.
Na volta do segundo tempo, o ABC começou pressionando e marcou logo aos cinco minutos. Após disputa na entrada da área, a bola sobrou para Marcelinho que teve calma para dominar e tocar na saída de Matheus.
Com o gol, o time campo-grandense aumentou o ritmo em busca do empate, sobrando ao Águia buscar controlar o jogo para manter o placar. Aos 38, Jonatan, de cabeça, quase aumentou a vantagem e o ABC teve a chance do empate nos acréscimos, em cobrança de falta que Marcelinho jogou para fora, mantendo o placar em 3 a 2.
Outros jogos
A rodada de ida das quartas de final segue com três jogos neste domingo (11). Em Mundo Novo, às 15h, o Urso recebe o Operário FC na Toca do Urso. Os outros dois jogos acontecem às 16h. No Estádio Laertão, o Costa Rica enfrenta o Sete de Dourados e no Estádio Arthur Marinho, com transmissão para todo o Estado pela Tv Morena, o Corumbaense abre a disputa com o Comercial
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