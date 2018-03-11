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Estadual

ABC perde em casa e vê Águia Negra ampliar vantagem por semifinal

Time de Rio Brilhante pode perder por um gol de diferença que ainda assim avança para próxima fase

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 11/03/2018 às 08:40

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O Águia Negra começou melhor que o ABC a disputa por um lugar na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Neste sábado, no Estádio Morenão, o time de Rio Brilhante venceu o ABC por 3 a 2 e aumentou a vantagem em relação ao adversário no confronto. Na volta, quarta-feira (14), às 20h10, em Rio Brilhante, o Águia avança mesmo se for derrotado por um gol de diferença, independente do placar.  

O bom primeiro tempo não demorou a ter gol. Aos dez minutos, Guilherme cruzou na área do Águia Negra, a zaga se atrapalhou e a bola sobrou para Erik bater firme na saída de Matheus abrindo o placar. A vantagem não demorou muito para cair. Aos 15, o lateral Fabiano recebeu na área pela esquerda, insistiu na jogada ao ser cercado pelos zagueiros e conseguiu bater cruzado para Vitor Hugo, livre, empatar o jogo. 

O time da Capital sentiu o gol e o Águia usou as bolas paradas para virar o jogo. Aos 29 minutos, Gugu cobrou falta pela intermediária direita e Leandro Branco, livre, desviou de cabeça, tirando o goleiro Marcos da jogada, fazendo 1 a 1. Dez minutos depois, outra falta, agora na intermediária esquerda e lance do segundo gol se repetiu. Gugu cobrou e desta vez quem desviou foi o zagueiro Hyago, abrindo 3 a 1 antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, o ABC começou pressionando e marcou logo aos cinco minutos. Após disputa na entrada da área, a bola sobrou para Marcelinho que teve calma para dominar e tocar na saída de Matheus.

Com o gol, o time campo-grandense aumentou o ritmo em busca do empate, sobrando ao Águia buscar controlar o jogo para manter o placar. Aos 38, Jonatan, de cabeça, quase aumentou a vantagem e o ABC teve a chance do empate nos acréscimos, em cobrança de falta que Marcelinho jogou para fora, mantendo o placar em 3 a 2.


Outros jogos

A rodada de ida das quartas de final segue com três jogos neste domingo (11). Em Mundo Novo, às 15h, o Urso recebe o Operário FC na Toca do Urso. Os outros dois jogos acontecem às 16h. No Estádio Laertão, o Costa Rica enfrenta o Sete de Dourados e no Estádio Arthur Marinho, com transmissão para todo o Estado pela Tv Morena, o Corumbaense abre a disputa com o Comercial

 

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