Judoca do Estado perde na estreia, se recupera e leva bronze na Croácia

Esporte
A atleta compete pela categoria super ligeiro (até 40 kg) e faz parte da Associação Yada de Judô, de Itaporã - distante 225 quilômetros de Campo Grande.
A sul-mato-grossense Chrislayne Almeida garantiu medalha de bronze na disputa da Copa Europeia de judô sub-18, realizada estes sábado (10) e domingo (11), em Zagreb, na Croácia.
A atleta compete pela categoria super ligeiro (até 40 kg) e faz parte da Associação Yada de Judô, de Itaporã - distante 225 quilômetros de Campo Grande. Ela é uma dos quatro competidores de Mato Grosso do Sul na seleção brasileira sub-18.
Chrislayne venceu três lutas para chegar até o pódio. Na estreia, perdeu para a francesa Ghjuliana Ballo, somente na prorrogação e após sofrer três penalizações.
Na repescagem, bateu a croata Lara Susnic e a ucraniana Mariana Havryliak, as duas por ippon. A briga pelo bronze foi com Ilenia Salfi, da Itália, derrotada também por ippon.
A italiana Giulia Giorgi ficou com o ouro na superligeiro, seguida por Ghjuliana Ballo, com a prata. A búlgara Aleksa Georgieva subiu ao pódio com a segunda medalha de bronze.
OUTROS JUDOCAS
Também de Mato Grosso do Sul, a ligeiro (até 44 kg) Letícia Domingues, do Judô Clube Rocha, e a meio leve (até 48 kg) Alexia Vitória Nascimento, da Associação Atlética Judô Futuro, não chegaram perto do pódio.
Letícia chegou a vencer dois combates, com a húngara Patricia Szladovics e com a ucraniana Daryna Liashuk. Na sequência, perdeu para a também ucraniana Anastasiia Balaban, e, na repescagem, foi eliminada pela alemã Jule Ziegler.
Já Alexia Vitória foi despachada logo na primeira luta, diante da húngara Timea Kardos.
No masculino, o representante do Estado é o meio médio (até 73 kg) Gabryel Romero, do Judô Clube Rocha. Até o fechamento desta matéria, o atleta não havia lutado.
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