Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:32

Buscar

Últimas notícias
X

Esporte

Judoca do Estado perde na estreia, se recupera e leva bronze na Croácia

A atleta compete pela categoria super ligeiro (até 40 kg) e faz parte da Associação Yada de Judô, de Itaporã - distante 225 quilômetros de Campo Grande.

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 11/03/2018 às 10:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A sul-mato-grossense Chrislayne Almeida garantiu medalha de bronze na disputa da Copa Europeia de judô sub-18, realizada estes sábado (10) e domingo (11), em Zagreb, na Croácia.

A atleta compete pela categoria super ligeiro (até 40 kg) e faz parte da Associação Yada de Judô, de Itaporã - distante 225 quilômetros de Campo Grande. Ela é uma dos quatro competidores de Mato Grosso do Sul na seleção brasileira sub-18.

Chrislayne venceu três lutas para chegar até o pódio. Na estreia, perdeu para a francesa Ghjuliana Ballo, somente na prorrogação e após sofrer três penalizações.

Na repescagem, bateu a croata Lara Susnic e a ucraniana Mariana Havryliak, as duas por ippon. A briga pelo bronze foi com Ilenia Salfi, da Itália, derrotada também por ippon.

A italiana Giulia Giorgi ficou com o ouro na superligeiro, seguida por Ghjuliana Ballo, com a prata. A búlgara Aleksa Georgieva subiu ao pódio com a segunda medalha de bronze.

OUTROS JUDOCAS

Também de Mato Grosso do Sul, a ligeiro (até 44 kg) Letícia Domingues, do Judô Clube Rocha, e a meio leve (até 48 kg) Alexia Vitória Nascimento, da Associação Atlética Judô Futuro, não chegaram perto do pódio.

Letícia chegou a vencer dois combates, com a húngara Patricia Szladovics e com a ucraniana Daryna Liashuk. Na sequência, perdeu para a também ucraniana Anastasiia Balaban, e, na repescagem, foi eliminada pela alemã Jule Ziegler.

Já Alexia Vitória foi despachada logo na primeira luta, diante da húngara Timea Kardos.

No masculino, o representante do Estado é o meio médio (até 73 kg) Gabryel Romero, do Judô Clube Rocha. Até o fechamento desta matéria, o atleta não havia lutado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo