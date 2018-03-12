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Atletas fazem bonito e Campeonato de Mountain Bike é sucesso em Aquidauana

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 12/03/2018 às 11:40

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O domingo foi de muita diversão e adrenalina para os ciclistas de Aquidauana.  A primeira edição do Aquidauana Mountain Bike movimentou a cidade e deixou um gostinho de “quero mais” em todos os atletas que completaram o percurso de 45km.

A prova de Mountain Bike foi uma realização da Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo em parceria com o Lions Clube de Aquidauana e apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (Fema), da Secretária Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros e o suporte da corporação da Policia Militar.

Dezenas de atletas de Aquidauana, Anastácio e de cidades vizinhas deixaram o sono de lado, calçaram a sapatilha de ciclismo, pegaram a bicicleta toda equipada e com muita animação fizeram bonito na prova, pedalando por 45 quilômetros e competindo de forma sadia.

Confira quais os atletas que subiram ao pódio:

Categoria Masculino: Campeão - Josimar Schimanski ,da equipe Gilmar Bike de Campo Grande; Vice-campeão - Roberto Ponce, da equipe AAAC de Anastácio; Terceiro Colocado - Mateus Amorim, da equipe AAAC de Aquidauana; Quarto Colocado - Valdeir Souza, da equipe Concept Bike de Miranda; e Quinto Colocado - Ezio João, da equipe Mar Del Prata de Campo Grande.

Categoria Feminino: Campeã - Andreia Cesar de Oliveira, da equipe AAAC de Aquidauana; Vice-campeã - Telma Vitoria da Silva, da equipe Concept Bike de Miranda; Terceira Colocada - Isabela Arima, da equipe AAAC de Aquidauana; Quarta Colocada - Adriana Costa Marques, da equipe AAAC de Aquidauana; e Quinta Colocada - Luciana Magalhães Paliarin, da equipe da equipe AAAC de Aquidauana.

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