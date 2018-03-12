Comercial e Corumbaense empatam no Arthur Marinho

Quartas de final
Hyago abriu o placar para o Comercial e Willian empatou para o Corumbaense. Galo da Avenida e Colorado decidem vaga para as semifinais, na próxima semana, em Campo Grande.
Corumbaense e Comercial empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo (11), no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, pelas quartas de final do Sul-Mato-Grossense. O Colorado saiu na frente e o Carijó buscou o empate, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, os times tentaram, porém, não conseguiram chegar à vitória.
Jogando em casa, com o apoio da torcida, o Corumbaense partiu pra cima do Comercial. Preocupado com a pressão, o técnico Mário Tilico tirou Alessandro e colocou Pitther em campo, antes dos 20 minutos.
A alteração deu resultado, a partida ficou mais equilibrada. Aos 38 minutos, Jô foi derrubado na pequena área e o juiz marcou o pênalti. Hyago cobrou e abriu o placar.
Aos 46 minutos, Guilherme avançou pela ponta esquerda e bateu cruzado na pequena área. China não afastou o perigo, Willian correu por trás da marcação e chutou forte para empatar.
A etapa complementar também foi muito equilibrada. As duas equipes criaram boas jogadas de ataque, mas não conseguiram balançar as redes novamente. Final Corumbaense 1, Comercial 1.
O jogo de volta vai ser na próxima quarta-feira (14), às 20h45 (de MS), no estádio Morenão, em Campo Grande. Quem passar desse confronto pega Águia Negra ou União ABC nas quartas de finais.
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