Tite convoca 25 jogadores para amistosos contra Rússia e Alemanha

Seleção Brasileira
Treinador convoca 25 nomes para amistosos contra Rússia e Alemanha, entre eles Pedro Geromel e Rodrigo Caio. Filipe Luis e Fágner são as "sombras" de Marcelo e Daniel Alves nesta relação
Na última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo, Tite chamou nesta segunda-feira os 25 jogadores para os amistosos contra Rússia e Alemanha, no fim do mês, com diversas novidades. Sem Neymar e com dois atletas a mais na relação, o treinador vai testar Anderson Talisca e Willian José na linha de frente, enquanto o goleiro Neto também terá uma chance na Seleção. Os 23 nomes que defenderão o Brasil na Rússia serão conhecidos na primeira semana de maio.
Confira abaixo a lista completa:
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
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