Tite convoca 25 jogadores para amistosos contra Rússia e Alemanha

Na última lista antes da convocação final para a Copa do Mundo, Tite chamou nesta segunda-feira os 25 jogadores para os amistosos contra Rússia e Alemanha, no fim do mês, com diversas novidades. Sem Neymar e com dois atletas a mais na relação, o treinador vai testar Anderson Talisca e Willian José na linha de frente, enquanto o goleiro Neto também terá uma chance na Seleção. Os 23 nomes que defenderão o Brasil na Rússia serão conhecidos na primeira semana de maio.

Confira abaixo a lista completa: