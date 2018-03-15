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Bonito Cross Triathlon será lançado na Bolívia e no Paraguai

Renan Nucci

Publicado em 15/03/2018 às 16:07

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Nesta sexta-feira, dia 16, bolivianos serão convidados oficialmente para o 1º Bonito Cross Triathlon - Run, Swim e Bike. O lançamento do evento esportivo, em Santa Cruz de la Sierra, será às 19 horas, no Hotel Royal Lodge, na avenida San Martin, número 200. Depois, dia 26 de março, será a vez dos paraguaios receberem o convite pessoalmente.

O esporte que reúne natação, ciclismo e corrida vai ser protagonista em um cenário conhecido mundialmente pelas belezas naturais. No dia primeiro de julho de 2018, a cidade de Bonito, cerca de trezentos quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, deverá receber para a competição aproximadamente mil atletas.

O Bonito Cross Triathlon será um campeonato por equipes, diferente das provas tradicionais em que o atleta compete sozinho nas três modalidades. Cada time terá três atletas. Um participante por modalidade. E serão três categorias: masculina, feminina e mista. Premiações por equipes e individuais. Prêmios em dinheiro, troféus e medalhas.

Os atletas vão competir literalmente na natureza. Largada e chegada em um dos lugares mais belos de Bonito, a Praia da Figueira. Serão 48,5 km de Montain Bike, 13 km de Corrida de Trilha e 1.700 m de Natação. Oportunidade única para atletas de várias idades. Esporte, aventura e muita emoção entre os rios de águas cristalinas, grutas e cachoeiras.

As incrições para a competição devem ser feitas pelo site www.bonitocross.com.br até 15 de maio. Opções de inscrição com ou sem hospedagem e alimentação. Cada atleta vai receber um kit que deverá ser retirado um dia antes das provas. 

Outras informações pelo celular e whatsapp +55 (67) 9 9242-0022 e nas redes sociais: Bonito Cross Triathlon.

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