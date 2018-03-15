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Morenão recebe rodada tripla nesta quinta-feira

Sem Costa Rica, Federação marca rodada tripla no Morenão nesta quinta

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 15/03/2018 às 09:00

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A punição imposta ao Costa Rica pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) por ter utilizado um jogador irregular nos primeiros jogos e consequente eliminação da competição obrigou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a anular dois jogos da rodada de ida das quartas de final. Com confrontos refeitos, a falta de datas e estádios disponíveis em Campo Grande fez com que a entidade programasse uma rodada tripla nesta quinta-feira (15), no Estádio Morenão.

Com a redistribuição da classificação do Grupo A, o ABC passou a ser o terceiro colocado e enfrenta o Sete de Dourados. O Novo, agora classificado, joga contra o Águia Negra. Nos dois casos a partida de ida acontece em Campo Grande e a volta no Interior.

Jogos

Dois confrontos não sofrem alteração e seguem conforme o previsto. Nesta quarta (14), às 20h45, no Estádio Morenão, Comercial e Corumbaense fizeram a partida de volta. Na ida houve empate em 1 a 1 e agora o vencedor passa para a fase semifinal. Novo empate é suficiente para o Corumbaense se classificar.

Outro confronto que define semifinalista é entre Operário e Urso de Mundo Novo, nesta quinta, às 20h10, no Morenão. Na ida, 1 a 1 em Mundo Novo e o vencedor fica com a vaga. O Galo tem a vantagem em caso de novo empate.

Além do jogo já agendado do Operário, o Morenão terá mais duas partidas em sequência nesta quinta. Começa às 16h com Novo e Águia Negra e, em seguida, às 18h, jogam ABC e Sete de Dourados. Esses dois confrontos tem as partidas de volta marcadas para domingo. Em Dourados, às 15h, jogam Sete e ABC e, às 17h, em Rio Brilhante, Águia Negra e Novo.

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