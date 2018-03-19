Seleção já está em Moscou para amistoso contra a Rússia

Copa do Mundo 2018
Restante do grupo convocado por Tite deve chegar ao longo desta segunda-feira. Amistoso contra os donos da casa está marcado para a próxima sexta-feira
Miranda, Anderson Talisca, Taison, Fred e Rodrigo Caio se apresentaram à Seleção na manhã desta segunda-feira. Com o quinteto, a delegação do Brasil em Moscou já tem 16 jogadores. Na próxima sexta, a equipe comandada pelo técnico Tite disputa amistoso com a Rússia. O primeiro treino preparatório está marcado para 9h30 (de Brasília, 15h30 no horário local).
Alex Sandro, Douglas Costa, Renato Augusto, Neto, Willian José, Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho foram os primeiros a chegar à capital do país da Copa. Já o trio formado por Alisson, Willian e Roberto Firmino desembarcou em Moscou no fim do domingo no horário local, primeira horas de segunda-feira no Brasil. Os demais convocados são esperados ao longo do dia.
- Parece que oficialmente está começando a Copa. É uma oportunidade vir na cidade onde vamos jogar, sentir o clima dos anfitriões. É importante para mostrar ao Tite o nosso trabalho nos clubes e para a nossa preparação ao Mundial - comentou o goleiro Alisson.
O primeiro treino da Seleção na capital russa está marcado para esta segunda-feira, às 9h30 (horário de Brasília), no centro de treinamento do Spartak de Moscou. O amistoso contra a Rússia será disputado na sexta-feira, às 13h, no estádio Luzhniki , que receberá a partida de abertura e a final da Copa do Mundo.
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