Aquidauana conquista seis ouros em circuito de natação na Capital

Atletas da União de Pais e Amigos da Natação (Upan) de Aquidauana conquistaram seis medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze na primeira etapa do Circuito de Natação da Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul (Fedams), realizada no último final de semana, em Campo Grande.

A cidade foi representada por sete atletas nas categorias petiz, infantil e juvenil, nos 50 metros peito, 50 metros borboleta, 50 metros livre e 100 metros medley. Após três anos longe de competições, a equipe se anima com os bons resultados e promete alçar voos maiores, como disputar os Jogos Escolares Brasileiros.

Além disso, para o ano que, deve se filiar à Fedams e à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), aumentando ainda mais a possibilidade de disputar campeonatos maiores, elevando o nível de competitividade dos atletas do município.

