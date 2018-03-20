De MS, Ismaily convocado para amistosos da Seleção

O jogador sul-mato-grossense Ismaily Gonçalves, lateral-esquerdo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi convocado pela comissão técnica da Seleção Brasileira para substituir Alex Sandro, atleta do Juventus (Itália) que precisou ser afastado após desconforto físico durante o primeiro treino da Seleção em Moscou, na manhã de ontem (19).

Ele integrará a equipe durante os dois próximos amistosos da Seleção, marcados para a próxima sexta-feira (23), contra a Rússia, e dia 27, contra a Alemanha. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), exames realizados na noite de ontem constataram uma lesão muscular na coxa direita de Alex, o que impossibilitará sua recuperação a tempo dos próximos jogos.

Ismaily, que nasceu em Angélica, município a 263 quilômetros de Campo Grande, foi revelado no time de base do Ivinhema, no futebol sul-mato-grossense, e recebeu sua primeira convocação por parte do treinador da Seleção brasileira, Tite. O lateral-esquerdo chegou ao Shakhtar em fevereiro de 2013, depois de passar pelo promissor Sporting Braga.

No campeonato sul-mato-grossense, Isamily foi campeão estadual em 2008, quando defendia a camisa do Ivinhema. Com 28 anos, o jogador chegou a ser observado por Tite em dezembro de 2017, e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.