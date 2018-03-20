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De MS, Ismaily convocado para amistosos da Seleção

Jogador do Shakhtar Donetsk desde 2013, Ismaily foi convocado, na manhã de hoje, pelo técnico Tite

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 20/03/2018 às 10:50

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O jogador sul-mato-grossense Ismaily Gonçalves, lateral-esquerdo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi convocado pela comissão técnica da Seleção Brasileira para substituir Alex Sandro, atleta do Juventus (Itália) que precisou ser afastado após desconforto físico durante o primeiro treino da Seleção em Moscou, na manhã de ontem (19).

Ele integrará a equipe durante os dois próximos amistosos da Seleção, marcados para a próxima sexta-feira (23), contra a Rússia, e dia 27, contra a Alemanha. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), exames realizados na noite de ontem constataram uma lesão muscular na coxa direita de Alex, o que impossibilitará sua recuperação a tempo dos próximos jogos.

Ismaily, que nasceu em Angélica, município a 263 quilômetros de Campo Grande, foi revelado no time de base do Ivinhema, no futebol sul-mato-grossense, e recebeu sua primeira convocação por parte do treinador da Seleção brasileira, Tite. O lateral-esquerdo chegou ao Shakhtar em fevereiro de 2013, depois de passar pelo promissor Sporting Braga.

No campeonato sul-mato-grossense, Isamily foi campeão estadual em 2008, quando defendia a camisa do Ivinhema. Com 28 anos, o jogador chegou a ser observado por Tite em dezembro de 2017, e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.

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