Lançado uniforme para a Copa da Rússia

Daniel Alves e Marquinhos deram o "spoiler" na véspera, mas agora é oficial: a Seleção já tem roupa para buscar o hexa na Rússia. A CBF e a Nike divulgaram na manhã desta quarta-feira os uniformes que o Brasil usará na Copa do Mundo, em ação promocional com Neymar, Philippe Coutinho, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Paulinho. A camisa titular terá um amarelo vibrante, com golas verdes, e vai estrear no amistoso de semana que vem com a Alemanha. A reserva, azul como de hábito, vai ser usada pela primeira vez no duelo da próxima sexta-feira com a Rússia em Moscou.

- Essa brasileiragem vem muito antes de a gente imaginar que iria existir o futebol. Vem de sangue, cultura, música, depois do futebol, vem da nossa alegria, das nossas inspirações também. Creio que tudo faz parte dessa brasileiragem. O brasileiro é movido a se adaptar, a improvisos. A gente vê dentro de campo. É movido a música, é movido a alegria. Acho que por toda a energia que o brasileiro tem, acaba tendo esse algo a mais dentro de campo - disse Marquinhos, no lançamento.

No uniforme principal da Seleção, a Nike informou que o tom da cor, o mais vibrante das últimas duas décadas, foi batizado de Ouro Samba, numa inspiração que vem dos meados de 1970, época do tricampeonato mundial. Atrás da nuca, há ainda uma faixa vertical na gola, trazendo o azul de volta à camisa principal depois de 50 anos.

- Comparamos todos os tons de amarelo à cor exata usada em 70. Aquele foi o primeiro torneio mundial transmitido a cores pela televisão. O amarelo vivo e brilhante dos brasileiros era uma representação visual do modo de jogar daquela equipe. Aquele foi um dos momentos mais importantes da história do futebol e trouxemos essa mesma energia para a coleção 2018 da Seleção Brasileira - disse o Diretor Sênior de Design para Vestuário da Nike Futebol, Pete Hoppins.

Já a camisa azul recebeu o título de Azul Celestial e tem uma marca d’água, em estampa de mosaico, formada por estrelas que partem do escudo. A Nike diz que o objetivo fazer referência à Copa de 58, ano do primeiro título mundial, na Suécia, onde o azul foi adotado oficialmente como a segunda cor da Seleção, e a primeira estrela no peito. Como novidade, os números voltam a ter a cor amarela.

Jogadores já tinham "vazado" os modelos lançados nesta quarta. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Daniel Alves aparecia com a camisa titular e Marquinhos com a reserva, toda azul e detalhes em amarelo. Thiago Silva estava com um modelo casual. Os três estão em uma roda de samba ao lado do cantor Fábio Brazza cantando a música “Mas que nada”, de Jorge Ben Jor, em um set de gravação.