Operário e Sete de Dourados iniciam luta por vaga na final do Estadual

Uma partida abre nesta quarta-feira(21) a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Operário e Sete de Setembro se reencontram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2016 na mesma fase, o Sete de Setembro chegou à decisão após dois empates sem gols. Já ano passado pela Seletiva da Copa Verde, uma vitória do Sete por 3 a 2 e outra do Galo por 2 a 1 classificou o Operário para a competição nacional.

Em oito confrontos na história, são quatro vitórias do galo, duas do Sete e outros dois empates. O Sete de Setembro nunca venceu o rival em Campo Grande. Por ter melhor campanha, o Sete de Setembro que é o único invicto da competição, joga por dois empates para avançar.

O jogo terá arbitragem de Paulo Henrique Salmázio que será auxiliado por Daiane Caroline Muniz dos Santos e Clayson Vieira de Morais. Everton Prates será o 4º árbitro e Neuri Carvalho o Delegado da Federação. O jogo terá transmissão da TV Morena para todo o estado direto do Morenão, às 20h45.