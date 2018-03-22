Operário vence e fica mais perto da final

O Operário acabou com a invencibilidade do Sete, na noite desta quarta-feira (21), no estádio Morenão, em Campo Grande. O time douradense conheceu a primeira derrota no campeonato. Com gol de Juninho, nos acréscimos, o Galo reverteu a vantagem. Agora é o time da capital que precisa de um empate para carimbar o passaporte pra final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O Operário começou mais ligado na partida. Rodrigo Gral, Igor Vilela e Da Silva se movimentavam bastante no ataque. O Galo pressionava bastante, mas não conseguia criar chances claras de gol.

A melhor oportunidade do Sete surgiu quase aos 30 minutos. O time partiu no contra-ataque. Eram três atacantes contra quatro marcadores. Rodrigo Ost abriu muito bem na ponta direita. Jackson correu e logo desistiu da jogada. Ele levou a mão na coxa e já pediu a substituição.

Nos minutos finais da primeira etapa a partida ficou mais equilibrada. O Sete também resolveu pressionar. O jogo ficou bem aberto, porém, ninguém criou perigo de verdade.

O Galo voltou mais ofensivo, pressionando desde o início. Aos 18 minutos, O goleiro Diego, um dos melhores da competição até aqui, falhou feio. A bola quase entrou e o zagueiro Felipe salvou o Sete, na última hora.

Na sequência, Alan invadiu a grande área deu o drible da vaca pra cima do Cafú e soltou a bomba. A bola explodiu na trave do Sete. Aos 32 minutos, Rodrigo Gral limpou o lance e rolou na ponta direita. Fernandinho soltou a bomba, a bola explodiu no travessão. No rebote Juninho pegou mal e a defesa douradense afastou o perigo.

Aos 38 minutos, Rodrigo Gral recebeu o passe em profundidade e ganhou de Felipe, na corrida. O atacante tocou por cima do goleiro Diego. Felipe se recuperou e salvou outra vez.

Já nos acréscimos, Felipe foi destaque novamente, mas desta vez, não deu sorte. O zagueiro se atrapalhou na jogada. Rodrigo Gral brigou pela bola, ganhou e rolou para o centro da pequena área. Juninho encheu o pé e abriu o placar. O Sete tentou reagir mas não deu tempo de fazer mais nada.

Operário e Sete voltam a se enfrentar no próximo domingo (25). O jogo de volta vai ser no estádio Douradão, em Dourados. A partida começa às 15h (de MS), com transmissão da TV Morena. O Operário precisa de um empate para chegar à final. O Sete precisa de uma vitória simples, para ser finalista da competição.