Operário vence Sete, quebra invencibilidade e está a um empate da decisão

Uma partida abriu na noite desta quarta-feira(21) a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Jogando no Morenão na capital, o Operário venceu o Sete de Setembro por 1 a 0. Juninho Carioca marcou o único gol da partida aos 46 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Sete de Setembro que era o último invicto na competição viu sua vantagem mudar de mãos. Agora o galo joga por qualquer empate em Dourados para chegar à decisão após 21 anos. O Sete precisa vencer para chegar à segunda decisão de Estadual em sua história. O jogo da volta será no próximo domingo(25) às 15h no Douradão com transmissão da TV Morena.