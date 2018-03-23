Brasil entra em campo para amistoso contra Rússia

Uma livre tradução de Luzhniki para o português poderia ser “campo dos sonhos”. As 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo têm como meta pisarem o gramado do portentoso estádio de Moscou, palco da final do dia 15 de julho, mas poucas têm o privilégio de conhecê-lo antes.

O Brasil é uma delas, no amistoso desta sexta-feira contra a Rússia, às 13h. O estádio foi reformado num projeto caríssimo para abrigar o jogo de futebol mais importante do mundo, a decisão da taça, e também a abertura, entre Rússia e Arábia Saudita, no dia 14 de junho.

Com capacidade atual de 81 mil pessoas, ele receberá nesta tarde uma torcida fervorosa pela seleção local, evidentemente, mas o Brasil espera dar um passo definitivo para ganhar o carinho dos russos na Copa do Mundo.

Brasil x Rússia começa às 13h (de Brasília) e será transmitido ao vivo pela TV Globo.