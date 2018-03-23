Novo e Corumbaense empatam e vaga será decidida em Corumbá

Estadual 2018
guinaldo marcou para o Corumbaense e Léo Colman deixou tudo igual. Equipes vão decidir a vaga para a final na quarta-feira (28), em Corumbá. O Carijó precisa apenas de um empate para ser finalista.
Novo e Corumbaense começaram a partida priorizando a defesa e criavam poucas chances de ataque.
Tudo mudou aos 28 minutos. Mutuca fez o lançamento. Agnaldo invadiu a pequena área, com tranquilidade e soltou a bomba para abrir o placar. Festa da torcida do Carijó da Avenida.
O Corumbaense cresceu após o gol. Na troca de passes, Willian saiu na cara do gol e Gelson fez linda defesa, para o Novo.
Nos minutos finais, Guilherme partiu no contra-ataque, tocou na saída do goleiro Gelson. A bola explodiu na trave e foi pra linha de fundo.
Na sequência, veio a reação do Novo. Luan recebeu na ponta direita, ajeitou e bateu forte. A bola carimbou a trave e voltou. A defesa do Corumbaense afastou o perigo.
Precisando vencer, o Novo voltou mais ligado no segundo tempo e pressionava desde o início. Mas a melhor oportunidade foi criada pelo Corumbaense. No bate-rebate a bola ficou viva dentro da pequena área. Aguinaldo chegou de trás batendo muito forte. A bola tocou na defesa do Novo e saiu pela linha de fundo.
Aos 29 minutos, a bola tocou no braço do zagueiro Augusto, dentro da pequena área. O juiz marcou o pênalti. Os jogadores do Corumbaense não se conformaram, dizendo que o defensor estava com os braços recolhidos.
Não adiantou reclamar. Léo Colman foi para a cobrança e deixou tudo igual. Na sequência, outra boa chance do Novo. Danilo tocou por cima do goleiro do Corumbaense. A bola passou muito perto do gol e saiu bem devagar pela linha de fundo.
Nos minutos finais, Jaime e Elivelton tiveram ótimas oportunidades, para o Corumbaense, mas não conseguiram balançar as redes. Fim de jogo e a decisão ficou para a próxima partida.
Novo e Corumbaense voltam a campo na próxima quarta-feira (28), no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O jogo é as 20h45 (de MS), com transmissão da TV Morena. O vencedor desse confronto vai encarar o vencedor da outra semifinal.
Sete de Dourados e Operário jogam no próximo domingo (25), no estádio Douradão, em Dourados. O Galo venceu a primeira partida em Campo Grande e agora precisa de um empate para chegar à decisão do estadual. O Sete precisa de uma vitória simples para ser finalista.
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