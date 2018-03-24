Brasil resolve no segundo tempo e vence Rússia por 3 a 0

O Brasil venceu o penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo 2018. Em Moscou, a seleção superou a Rússia por 3 a 0, gols de Miranda, COutinho e Paulinho todos no segundo tempo. Na etapa inicial, o Brasil conseguiu manter o controle da posse de bola e criar chances contra a defesa russa, mas pecando muito na finalização. A melhor chance foi dos donos da casa: Miranchuk recebeu de Smolov e chutou por cima do gol, quase na pequena área.

O segundo tempo começou com o Brasil em outro ritmo. Em 20 minutos, a seleção resolveu o jogo; primeiro, com Miranda marcando em rebote de cabeçada de Thiago Silva; depois, com Coutinho convertendo o pênalti sofrido por Paulinho; por fim, o próprio Paulinho marcou de cabeça, em cruzamento de Willian. Tite fez poucos testes em suas substituições, colocando Firmino, Renato Augusto, Fred, Taison, Fagner e Geromel, mas sem mexer em seu esquema. O treinador vê nesses amistosos uma chance de testar como será o ataque brasileiro sem depender de Neymar. Na terça-feira, 27 de março, o Brasil enfrenta a Alemanha no primeiro encontro desde o fatídico 7x1 da Copa do Mundo 2014.