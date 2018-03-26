Operário vence Sete e volta à final do Estadual após 21 anos

Futebol
O Operário disputou a decisão pela última vez em 1997quando bateu o Comercial
Uma partida movimentou na tarde deste domingo(25) a 2ª rodada da fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Morenão, o Operário precisava de um simples empate mas jogando no estádio Douradão em Dourados, o Operário venceu o Sete de Setembro por 2 a 1 e voltou à decisão da competição após 21 anos.
Luis Miguel abriu o placar para o galo na etapa inicial. Lucão empatou para o Sete de Setembro no 2º tempo após falha do goleiro Pereira. Nos acréscimos da partida, Fernandinho deu números finais a partida. O Operário disputou a decisão pela última vez em 1997quando bateu o Comercial.
Agora o galo aguarda Corumbaense ou Novo que se enfrentam na próxima quarta-feira(28) em Corumbá. No jogo de ida em Campo Grande, empate por 1 a 1. Novo empate classifica o carijó da avenida para a grande final. Independente do classificado, o Operário joga por dois empates para acabar com o jejum de 21 anos sem título.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS