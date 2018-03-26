Operário vence Sete e volta à final do Estadual após 21 anos

Uma partida movimentou na tarde deste domingo(25) a 2ª rodada da fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Morenão, o Operário precisava de um simples empate mas jogando no estádio Douradão em Dourados, o Operário venceu o Sete de Setembro por 2 a 1 e voltou à decisão da competição após 21 anos.

Luis Miguel abriu o placar para o galo na etapa inicial. Lucão empatou para o Sete de Setembro no 2º tempo após falha do goleiro Pereira. Nos acréscimos da partida, Fernandinho deu números finais a partida. O Operário disputou a decisão pela última vez em 1997quando bateu o Comercial.

Agora o galo aguarda Corumbaense ou Novo que se enfrentam na próxima quarta-feira(28) em Corumbá. No jogo de ida em Campo Grande, empate por 1 a 1. Novo empate classifica o carijó da avenida para a grande final. Independente do classificado, o Operário joga por dois empates para acabar com o jejum de 21 anos sem título.